El precio de la luz aumenta en España un 55% en los últimos seis meses En cuanto al gas, esta subida se queda únicamente en el 4% Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de octubre de 2021, 12:27 h (CET) La subida de los precios de la electricidad en los mercados mayoristas, impulsada principalmente por el aumento del precio del gas, está afectando actualmente a todos los países europeos, generando efectos negativos en las facturas eléctricas de las familias.



Además, mientras que en países como Alemania, Austria o Bélgica ya no hay una tarifa fijada y regulada por el Gobierno, en Francia, Italia, España y Portugal el consumidor puede seguir eligiendo esta, la PVPC en España. Por ello, el comparador de servicios de electricidad, gas e internet Selectra estudió el comportamiento de las tarifas reguladas en varios países europeos, comparando las facturas para un mismo consumo, y analizando su evolución durante los últimos 6 meses.

España: el país en el que más ha aumentado el precio de la luz



España ha vivido recientemente los cambios más significativos en el Mercado Regulado, haciendo que el recibo de la luz casi se haya duplicado en los últimos 6 meses. El 1 de junio de 2021, la estructura de la factura fue modificada y los precios por horas empezaron a tener un impacto particularmente fuerte en el consumidor final. Estos, al estar estos estrechamente ligados a la dinámica del mercado mayorista, provocaron un aumento exponencial en las facturas de la población.

La factura de la luz en España con la Tarifa Regulada para un consumo de 225 kWh/mes asciende ahora muy aproximadamente a 64 euros (+55% respecto a hace 6 meses), y depende enormemente de las horas del día en las que se consuma.

El Gobierno español aprobó una maniobra de 4.000 millones de euros para rebajar el "impuesto eléctrico" (que pasó del 5,1% al 0,5%), decidiendo también una disminución de los incentivos fiscales para los productores de energía hidroeléctrica y nuclear, que no han sufrido los efectos del aumento del precio del gas.

En cuanto al gas, la tarifa regulada para los clientes finales establecida por el Gobierno y que cambia trimestralmente.sigue siendo una de las más bajas entre los países analizados.

A partir del 1 de octubre, el precio fijo de la TUR 1 (hasta 5.000 kWh) pasó de 4,26€ al mes a 5,44€ al mes, y el precio de consumo de 0,0499 €/kWh a 0,04469 €/kWh. Por su parte, la TUR 2 pasó de 8,02€ al mes a 10,23€ al mes, y el precio de consumo de 0,0423 €/kWh a 0,04127 €/kWh. Por último, la nueva TUR 3 pasó a tener un precio fijo de 21,99€ y un precio de consumo de 3,8726 €/kWh. Esto implica que los clientes con un consumo muy bajo -aquellos que solo usen el gas para cocinar, por ejemplo- noten posiblemente un incremento en su factura al encarecerse esa parte fija.

En Francia, los precios del gas son más altos que en Italia o España

En cuanto a Francia, teniendo en cuenta el consumo de 2700 kWh/año (o 225 kWh/mes), la factura de electricidad francesa con la tarifa regulada (que varía dos veces al año y se modificó por última vez en agosto), asciende a 47 euros al mes, 17 euros más barata respecto a la de España. Además, no ha sufrido grandes cambios en los últimos 6 meses, registrando un aumento de sólo el +4%. En cambio, la tarifa regulada del gas sufrió un aumento del 25% en septiembre de 2021, y los consumidores franceses del mercado regulado pagan ahora la factura de gas más alta entre los países analizados. Para un consumo de 1290 kWh, asciende a 134 euros a partir de octubre de 2021, casi el doble que la española.

Italia: se espera un aumento a partir de octubre

En Italia, el cambio de las tarifas de la electricidad y el gas, junto con los demás componentes de la factura, se realiza una vez cada 3 meses. La última actualización de los precios del mercado regulado, que entró en vigor el 1 de octubre, supuso un importante aumento de las facturas de los servicios públicos, aumentando la factura a 67 al mes el último trimestre, y en un 14,4% para la factura del gas, que alcanza los 111,5 euros al mes. El aumento, sin embargo, habría sido mucho mayor sin la intervención del Gobierno italiano, que decidió reducir los costes relativos a las tarifas del sistema general para unos 29 millones de clientes domésticos y 6 millones de microempresas.

Portugal: la tarifa se regula cada año

En Portugal, el Gobierno establece la tarifa regulada de la electricidad sólo una vez al año. La factura mensual de electricidad para un consumo de 225 kWh/mes asciende hoy a unos 50 euros, y esto ya incluye el aumento del 15% que se produjo durante el verano. En cuanto a la factura del gas, que hoy asciende a 87 euros al mes para un consumo de 1290 kWh, no ha variado en los últimos 6 meses, pero se espera que lo haga ya en octubre de 2021. La factura de la luz en Portugal está ahora mismo más barata que en Italia o en España, y en línea con la francesa, siempre teniendo en cuenta los importes para el mismo consumo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El precio de la luz aumenta en España un 55% en los últimos seis meses En cuanto al gas, esta subida se queda únicamente en el 4% El tabú del dinero: El 51 % de los españoles prefiere no hablar de ello en público ​Día de la Educación Financiera. La falta de conocimientos en el ámbito financiero puede llevar a la pérdida de fondos y el sobreendeudamiento ​Siete consejos para inversores Tips de inversión ante el auge del uso de plataformas de trading online ​Más del 40% de las pymes considera que innovar en España es ahora más complicado que antes de la pandemia El 26% de las pymes encuestadas redujo su presupuesto de innovación en 2020 Dos de cada tres autónomos afirma no haberse recuperado de la pandemia, según ATA Un 26,4% de los encuestados dice que la subida de la luz es el mayor peligro para su negocio