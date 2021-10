La Decisión de la Espada: la saga que no te debes perder este año La Erupción Zafiro es el primero de los cuatro libros que conforman la saga, a la que se sumarán La tormenta esmeralda, El terremoto citrino y El huracán de rubíes Redacción

viernes, 1 de octubre de 2021, 13:14 h (CET) Las ferias del libro retoman la normalidad. Madrid ha cerrado la suya y pronto comienzan en el resto de las ciudades. Si hay un género que está llamando la atención en este momento esa es la fantasía. Tanto para adultos como adolescentes, la literatura fantástica, en formato saga, se corona como una de las tendencias de cara a las navidades.

La Erupción Zafiro está llamada a ser uno de los grandes éxitos de ventas tanto en el Black Friday como para la campaña de Navidad. Ya ha sido número uno en Amazon en su segmento según Wikipedia, y por la evolución y el ruido en los canales digitales, los próximos meses será la comidilla del mundo fanzoneliterario.

Une mundos fantásticos, personajes con los que es fácil identificarse y sobre todo un trasfondo social muy actual y pegado a la realidad de los jóvenes y tendrás los motivos que han llevado a su autor I.M. Redwright a ser uno de los más seguidos y esperados.

Máxime cuando el propio escritor ha confirmado públicamente que la segunda parte de la saga ya tiene su borrador. Ahora toca pulir y editar, por lo que se espera que de cara a 2022, cuando se prevé que salga la segunda novela de las cuatroque la forman, las ventas de la primera edición se hayan multiplicado.

La Erupción Zafiro es de esas novelas juveniles de fantasía que bien podrían firmar un acuerdo con las grandes plataformas de contenidos para hacer una adaptación y que enganche al público joven, y no solo.

Y es que el trasfondo con el que lo ha dotado, la agilidad en su lectura, y la facilidad para introducir al lector sin prosa pesada ni largas descripciones, lo convierten en un caramelo para todos los adultos que disfrutaron en su infancia de El Señor del Tiempo, pero quieren algo más ligero. La trama de La erupción zafiro Cuatro mundos, cuatro fuerzas de la naturaleza, cuatro espadas, cuatro elegidos. Una combinación explosiva para que todo confluya (y los fans ya lo están pidiendo, en el desenlace que se espera para el cuarto volumen).

Cada uno de estos reinos presenta características particulares: unos adoran al agua, otros al fuego; el viento y la tierra también tienen (o tendrán) su protagonismo. En los cuatro reinan sendos reyes, que son elegidos por los dioses. Pero sin la seguridad de ser parte de una dinastía. Esta arbitrariedad será el eje que utiliza I.M. Redwright para presentarnos a los 2 primeros protagonistas: Noakhail y Vienne.

Ambos son dos de esos elegidos, pero con personalidades y trayectorias vitales completamente diferentes. Él se verá exiliado por su predecesor nada más nacer y recibir la marca; ella, sin esa presión, pero con una potente historia de bullying dentro de la mismísma famila real del Reinado del Agua. El destino pone a prueba a ambos jóvenes, que tendrán que enfrentar sus miedos y debilidades para convertirse un día en los líderes de su nación.

A pesar de la proximidad y de llevar vidas paralelas, sus mundos están condenados a la confrontación: cada reino vive aislado del resto, y aísla a los individuos mestizos, marcados con la diferenciación entre sus ojos y su color de pelo, igualdad que distingue a los puros del resto. Racismo, presión social, luchas feroces por el poder, expectativas de vida… todos ellos temas hoy candentes y que conectan rápidamente con los lectores. Con todo, también existe un cariz positivo: todos los personajes, a su manera y en su rol, persisten su idea de lograr sus objetivos.

Esto lleva al lector a reflexionar sobre hasta dónde forzar la máquina (cuerpo y mente) antes de que se rompa, y cómo esa voluntad de construir una vida propia es más factible de lo que muchas veces pensamos o nos dejan ver. La erupción zafiro está llena de aprendizajes y situaciones límite que te implican emocionalmente con el personaje.

La Erupción Zafiro es el primero de los cuatro libros que conforman la saga La decisión de la espada, a la que se sumarán La tormenta esmeralda, El terremoto citrino y El huracán de rubíes. Comentarios Teresa Lopez 01/oct/21 14:51 h. Yo me lo he leído hace poco y es increíble, la historia engancha muchísimo. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

