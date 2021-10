​Síntomas y tratamiento para piernas cansadas Resulta esencial tener una rutina que ayude a que en el momento aparezca la pesadez o haya algún indicio se pueda aliviar con facilidad Redacción

viernes, 1 de octubre de 2021, 09:31 h (CET) La sensación de piernas cansadas es un problema que afecta cada vez a más personas. Quien lo padece siente pesadez al caminar, al estar de pie durante un tiempo e incluso cuando se está recostado, al intentar moverlas se produce también esta sensación. Los síntomas principales son hinchazón en los tobillos, dolor en general e incluso calambres, también suelen aparecer varices.



¿Por qué las personas pueden padecer de piernas cansadas?

En principio el problema principal suele ser por insuficiencia venosa, las piernas presentan cierta dificultad para llevar un ritmo de flujo sanguíneo normal. Por lo que se retienen líquidos o sangres en las piernas, provocando que la persona sienta pesadez en las piernas. A veces se presenta hinchazón y pueden aparecer varices. Las piernas cansadas suelen aparecer por varios factores diferentes:

1. Genética. Puede ser por herencia familiar, la edad también influye y hace que este problema se vaya intensificando con el paso del tiempo. Si hay algún miembro en la familia que padezca este problema, es posible que se pueda heredar.

2. Hormonas. Los cambios hormonales se presentan como otro de los factores que puede provocar piernas cansadas, provocando sensación de malestar en las piernas. Suelen ser épocas puntuales y también puede aparecer por la presencia del periodo.

3. Sedentarismo y alimentación. El sedentarismo puede provocar problemas en la circulación y por tanto sensación de cansancio de las piernas. La mala alimentación también puede provocar pesadez, sobre todo, si se sufre sobrepeso y obesidad.

4. Temperaturas. El calor y las altas temperaturas pueden provocar retenciones, ya que se dilatan con más facilidad. De esta manera, puede ocurrir que las piernas padezcan sensación de pesadez. El verano es una estación en la que puede intensificarse este problema.

¿Cómo tratar las piernas cansadas?

1. Ejercicio. Practicar deporte ayuda a combatir la sensación de piernas cansadas y alivia la pesadez. Se recomienda practicar ejercicio de forma asidua, al menos tres veces a la semana.

2. Piernas en alto. Colocar las piernas en alto ayuda a que la sensación de pesadez disminuya. Reposar las piernas en alto al menos quince minutos al día facilita la circulación y alivia.

3. Masajes con cremas de masaje. Hacer uso de un gel para aliviar las piernas cansadas ayuda a reducir la hinchazón, además de calmar y refrescar la zona. También relaja y produce una sensación de alivio. Un gel muy eficaz es el gel Venovid de Máyla Pharma que ayuda a relajar las piernas y provoca un efecto calmante inmediato. Se recomienda aplicar con un masaje intenso que ayude a calmar la zona. Aplicar gel para piernas cansadas es un gran tratamiento para combatirlas.

4. Hidratación. La hidratación es fundamental para ayudar a que la circulación sea mucho más fluida. Es importante llevar una rutina en la que no se beban menos de dos litros de agua diarios y una hidratación constante con cremas.

También hay otros consejos que pueden ayudar a combatir las piernas cansadas como no cruzar las piernas, evitar ropa muy ceñida.



Tratar las piernas cansadas es algo muy importante porque puede provocar un intenso dolor y malestar a largo plazo. Para evitar esto resulta esencial tener una rutina que ayude a que en el momento aparezca la pesadez o haya algún indicio se pueda aliviar con facilidad.

