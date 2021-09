Expo 2020 Dubái: todo lo que debes saber de la gran cita universal Abre sus puertas mañana y España tendrá su pabellón en el distrito de la Sostenibilidad Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de septiembre de 2021, 10:48 h (CET) Las Exposiciones Universales son los encuentros de intercambio de cultura, innovación y tecnología más importantes del planeta. Un acontecimiento que reúne a millones de personas que son testigos de la gran alianza que se funde entre todas las naciones. Dubái, conocida por su particular habilidad de innovar e imaginar, se ganó en 2013 el derecho a albergar esta gran cita, la cual estaba prevista para 2020, pero tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia.

Finalmente, la Expo abrirá sus puertas desde mañana, 1 de octubre, hasta el 31 de marzo de 2022 con experiencias inmersivas nunca antes vistas y con una premisa que busca generar conciencia: todos tenemos el poder de construir un mundo mejor y dar forma al futuro.



El evento inaugural será este jueves a las 17.30 horas en España y se podrá disfrutar virtualmente. A pocas horas de abrir sus puertas, Turismo de Dubái revela los aspectos claves para conocer todo lo que veremos en la Expo 2020 Dubái, el encuentro universal más esperado por años:

Seguirá siendo 2020

Si bien es cierto que, por tradición, estos eventos llevan insignes en el nombre el año de su realización, esta edición hará una excepción y mantendrá el 2020, pese a que tuvo que posponerse un año a causa de la pandemia mundial. Por lo que su denominación oficial se mantiene como Expo 2020 Dubai.

Doble celebración: aniversario de los EAU

El cambio de fecha ha hecho que la Expo 2020 Dubai coincida con un acontecimiento de gran relevancia histórica para la región y el mundo: el 50 aniversario de la creación de los Emiratos Árabes Unidos. Con vista al 2 de diciembre (fecha en la que fue ratificada la independencia), Dubai y los otros 6 emiratos desean celebrar al lado de todas las naciones el día que dieron ese gran paso a la unidad y el desarrollo conjunto de la región.

Hito histórico en ese lado del mundo

Con este evento Dubái hace historia por ser la primera vez que una Exposición Universal se celebra en la región de Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático. El emirato consigue así convertirse en el epicentro de la cultura, tecnología, economía, arte e innovación en ese lado del planeta.

190 países en 600 campos de fútbol

Dubái ha dispuesto de un área del tamaño equivalente a 600 campos de fútbol para construir su nuevo centro de exposiciones: Dubai Trade Centre-Jebel Ali. En esta inmensa área, más de 190 países comenzaron a construir sus pabellones donde por 182 días mostrarán ante el mundo sus avances y regalarán a los visitantes la oportunidad de vivir su cultura de una manera diferente. Esto incluye 200.000 metros cuadrados de futuras estructuras LEED Oro y Platino.

Una pequeña ciudad con tres distritos

Esta será primera vez en la historia de las Exposiciones Universales que la división no se hará por regiones, sino por áreas concentradas en 3 distritos que conforman una pequeña ciudad:

Distrito de la Oportunidad: busca generar empatía en los visitantes para desencadenar el deseo por crear un mundo mejor. Distrito de la Movilidad: crea conexiones rompiendo la brecha entre el mundo físico y digital para construir una sociedad global en armonía. Distrito de la Sostenibilidad: revela el modo en que los seres humanos pueden disfrutar viviendo en armonía con la naturaleza en un futuro de alta tecnología

España tendrá su pabellón en el distrito de la Sostenibilidad. La estructura, resultante del proyecto arquitectónico del estudio Amann Cánovas Maruri, está inspirada en los vínculos históricos de España con el mundo árabe y el concepto “Inteligencia para la vida” será el eje conductor para mostrar el talento y dinamismo de las empresas.

Récord de visitantes

Las previsiones apuntan que la Expo 2020 atraerá a unos 25 millones de visitantes, de los cuales, el 70% procederán de regiones fuera de los Emiratos Árabes Unidos, lo que se traducirá en la mayor proporción de visitantes internacionales en toda la historia de las Expo universales. Otro hito que se apunta Dubái.

Crear un futuro, esa es la meta

“Connecting minds, creating the future” (Conectando mentes, creando el futuro) es el tema elegido para la exposición en Dubái. Esta idea se basa en la creencia de que la innovación y el progreso son el resultado de que personas de diferentes orígenes y áreas, se unan para compartir ideas y resolver retos globales.

Un logo con orígenes de hace 6.000 años

El logo de la Expo 2020 Dubai consta de un anillo formado por pequeños círculos que convergen entre ellos formando un gran anillo simbolizando la unidad de los pueblos, a la vez que hace una clara reminiscencia a la cultura de la región. Pero lo más fascinante es su origen: está inspirado en los anillos hallados en el desierto de Saruq Al Hadid, que datan de hace unos 6.000 años, y que se pueden ver en el Museo Arqueológico Saruq Al Hadid.

Exposición con una esencia sostenible

Los esfuerzos por hacer de la Expo 2020 Dubai un encuentro respetuoso con el medioambiente han recibido el prestigioso reconocimiento de CEEQUAL, lo que la convierte en el primer proyecto en Oriente Próximo en obtener calificaciones “excelentes” del primer organismo mundial de certificación, calificación y evaluación de sostenibilidad de infraestructuras. Ocho proyectos de infraestructura han sido acreditados, superando con creces el umbral más alto del premio, lo que demuestra cómo el evento ha incorporado los principios de diseño sostenible en sus edificios, infraestructura y paisajismo.

La superficie de proyección más grande del mundo

Una de las grandes innovaciones de esta edición la traerá la propia Expo en sí y es la monumental cúpula de Al Wasl --que rodea la Al Wasl Plaza (el epicentro de la Expo), la cual constituye una de las más grandes hazañas de ingeniería desarrolladas en las últimas décadas. Además de su estructura colosal, será la superficie de proyección de 360° más grande del mundo. Para su construcción se necesitaron más de un millón de horas hombre y 14 meses de trabajos. Y muy importante: el enrejado y la estructura de acero han obtenido también la certificación de sostenibilidad. Las exhaustivas revisiones de diseño permitieron reducir la cantidad de acero necesaria, ahorrando más de 41.000 kilos de energía gris.

Espectáculos y actividades para toda la familia

Un encuentro intercultural implica la participación de todos los actores de la sociedad, eso incluye, por supuesto, a las familias. La Expo 2020 Dubai ha creado una completa agenda de actividades, espectáculos y conciertos con celebridades de talla mundial para disfrutar de principio a fin. Todo esto abarca brillantes actuaciones culturales, teatro, arte, música, conferencias y mucho más por parte de todos los participantes internacionales.

Experiencia inmersiva y sensorial

Otra de las innovaciones serán la gran cantidad de experiencias inmersivas que ofrecerá el recinto y los pabellones de los propios países: desde espectáculos de luz y sonido hasta sumergirse en una cena inspirada en el espacio, la microbiología y la inteligencia artificial. La gastronomía será clave para adentrar a los visitantes en cada una de las culturas. Esta edición contará con más de 100 locales especializados en gastronomía universal, con propuestas que van desde lo más tradicional hasta lo más creativo.

Un día para cada país

Además de las espectaculares ceremonias de inauguración y cierre, también se celebrarán los días especiales de distintas costumbres y tradiciones (como la Navidad, Diwali o el Nuevo Año Lunar), así como semanas temáticas, donde participarán líderes mundiales y personas influyentes con charlas, exposiciones, foros y talleres.

Además, para celebrar las fiestas nacionales de cada país, todos los participantes cuentan con un día especial para realizar sus desfiles y eventos. Este día concuerda con su día nacional, y a los países que no coincidía en esos seis meses, se les ha asignado otra fecha para poder celebrarlo igualmente en el evento. España celebrará sus fiestas el 2 de febrero de 2022.

El gran punto de encuentro de los negocios

Desde las start-ups hasta los grupos internacionales, la Expo 2020 Dubai es la plataforma ideal para establecer contactos y celebrar encuentros de negocio. El Centro de Exposiciones de Dubái cuenta con 45.000 metros cuadrados de espacio programable y está repleto de tecnología punta, incluyendo uno de los primeros centros de conferencias del mundo que cuenta con conectividad 5G. Tiene además 24 salas de reuniones y un espacio para acoger a 30.000 personas.

Por otra parte, el Emaar Hospitality Group gestionará el 2020 Club by Emaar , en la Emaar Expo Tower, con vistas a Al Wasl Plaza. Incluirá un Golden Lounge, un Rooftop Bar y dos niveles de espacio disponibles para alquiler.

Protocolos de seguridad al día

En cuanto a las medidas sanitarias y de seguridad contra la COVID-19, el evento ha cumplido todas las directrices del Ministerio de Salud y Prevención de los EAU y de la Autoridad Sanitaria de Dubái, y ha seguido a rajatabla las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todas las medidas irán actualizándose según avance la situación epidemiológica para garantizar la salud y el bienestar de los visitantes.

¿Y qué pasará cuando acabe todo?

El recinto de la Exposición Universal de Dubái se convertirá en el Distrito 2020 una vez que el evento cierre sus puertas en marzo de 2022. El proyecto apunta a una ciudad inteligente, sostenible y centrada en las personas, que prevé utilizar al menos el 80% de la infraestructura, incluidos los edificios con certificación LEED Gold y Platinum, cumpliendo siempre la visión fundacional de ser un ecosistema para la conexión, la creación y la innovación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Expo 2020 Dubái: todo lo que debes saber de la gran cita universal Abre sus puertas mañana y España tendrá su pabellón en el distrito de la Sostenibilidad El 73% de los españoles se siente culpable al tirar comida a la basura Solo durante el pasado año los hogares españoles tiraron más de 1,3 millones de toneladas de alimentos en buen estado El empresario y consultor sevillano Josu Gómez recibe el Premio Europeo de Tecnología e Innovación La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 29 de Septiembre en gala solemne en el Hotel Auditorium de Madrid Algo más de 1,3 millones de hogares españoles sufren carencia material severa Son hogares donde se dan situaciones como no poder comer carne o pescado cada dos días o no poder mantener en la vivienda una temperatura óptima La campaña “Por aquí no puedo, por aquí no paso” invita a adoptar comportamientos cívicos y responsables El inicio de esta iniciativa de ASPAYM coincide en redes sociales con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y se extenderá hasta el 15 de octubre