​Se presenta la poesía antiespecista en la librería del Kaf de Valencia, de la mano de Ángel Padilla y Amanda Eznab Ambos autores claman por un cambio drástico del mundo hacia el veganismo, como un gesto de justicia al fin hacia todos los animales Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de septiembre de 2021, 08:41 h (CET) El miércoles 6 de octubre de 2021 a las 18:30 h. se podrá asistir, libremente, en la librería del Kaf de Valencia a la presentación de los libros "Es tan culpable el que canta para no oír a los fusiladores que los fusiladores" (Amargord Ediciones), de Ángel Padilla, y "La placenta del mundo", editado por la misma editorial, ya en su segunda edición, cuya autora es Amanda Eznab. También Amanda Eznab presentará junto a su hermana música Julia el espectáculo poético musical dedicado a la Tierra de nombre "Iumaná".



Ambos poetas comparten su insumisión frente a una sociedad que califican de especista, además de, primero, antropocentrista, e inauguran en su poética una temática que, según los autores, en la poesía está prácticamente intocada: una crítica al especismo.



De Ángel Padilla dice Matías Escalera que "es un activista que escribe poesía y relato, además de ser un reconocido letrista de canciones y dramaturgo. Dicen que se vincula al Eco-Art, es un animalista confeso y convicto". Por su parte Amanda Eznab, que pese a su juventud ya es una poeta muy aplaudida y admirada entre sus pares, ha participado en el festival de poetas de la Conciencia crítica "Voces del extremo" y en bastantes otros tanto en España como en sudamérica, y su leyenda de gran poeta no hace más que crecer.

"La placenta del mundo", de Amanda Eznab, en esta segunda edición que la autora presentará en la librería del Kaf, tiene prólogo del mismo Ángel Padilla, quien la describe en el prólogo como un gran valor, para la poesía y artes en lo que el poeta denomina "La Bella Revolución", el último extremo de la lucha por la liberación animal, "cuando todas las puertas de todas las prisiones de los animales inocentes sean abiertas a la vez en todo el mundo", dice, añadiendo: "Amanda Eznab es una gran voz enviada para llegar a esa epopeya animal, la única capaz de redimir al humano, al menos, si no eso, de ejecutar la deuda que la humanidad tiene hacia el resto de las especies: su liberación completa".

Ambos autores claman por un cambio drástico del mundo hacia el veganismo, como un gesto de justicia al fin hacia todos los animales y además como vehículo de lucha contra la crisis climática. Arte y activismo se entrelazan en la obra de Amanda Eznab y Ángel Padilla, Amanda vive en una cabaña en mitad del Amazonas y Padilla en la metrópoli, envuelto en las manifestaciones y protestas; se reconocen como dos de las voces ("hay muchas más, dicen, pero hemos de reconocernos") que inauguran un gran periplo de la gran coral libertaria animal que revolucionará la literatura abriéndole al fin las puertas de par en par.

"Primero fue la cárcel de la rima y del folletín en novela, luego hubo una gran liberación con la novela abierta de la mano del monólogo interior traído por Joyce y Virginia Wolf, entre otros autores, jazzística y ecuestre con Kerouac y Ginsberg y liberada de toda atadura formal, rotos sus tabúes en la cultura humana, con autores como Baudelaire y por supuesto Whitman. Ahora le llegó su tiempo a la temática, que lo es todo en literatura: el antiespecismo debe entrar en la entraña del pensamiento popular, en la literatura y transformarla por completo, como el mayor estallido interno que ha padecido; será cuando las propias palabras, asqueadas de tantas cadenas de siglos, salgan del propio libro", culmina Ángel Padilla. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Ronroneos Soy una gata que adora tumbarse al sol, ama a su dueño y le encantan los múltiples juguetes que ocupan casi todo el salón ​Corpulencia Microficción ​Se presenta la poesía antiespecista en la librería del Kaf de Valencia, de la mano de Ángel Padilla y Amanda Eznab Ambos autores claman por un cambio drástico del mundo hacia el veganismo, como un gesto de justicia al fin hacia todos los animales Una Dulce Historia. De pequeña empresa familiar a referente del sector alimentario Una historia de amor que fructificó en la gran familia de Vicky Foods ​Poe y sus demonios de la perversidad El cuento es un cóctel de complejidad mezclado con psicología, una sombrillita de filosofía y una aceitunita de religión, todo eso agitado, no mezclado