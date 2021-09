Estos son los secretos mejor guardados de los casinos online

Los juegos de azar por Internet son uno de los tipos de entretenimiento virtual más populares de España. Desde el surgimiento de este tipo de plataformas en el año 2000, la industria no ha dejado de crecer. Progresivamente, los casinos online han recibido la autorización de los gobiernos para ofrecer sus servicios con un marco legal.

En España, las plataformas de juego cuentan con millones de usuarios. Las cifras del sector crecen de manera sostenida año tras años, con un aumento significativo de jugadores activos. En sus catálogos abundan las ruletas, tragaperras y diferentes mesas de apuestas. Sin embargo, estos operadores de apuestas guardan secretos que no muchos conocen, y que los diferencian de los casinos de tierra. En este informe te contaremos algunas de las características menos conocidas de los servidores de apuestas online. La letra chica de los bonos y promociones Una de las herramientas más comunes es la de bonos que sirven para maximizar las ganancias y sumarle emoción al juego. Sin embargo, lo que no muchos saben es que las ofertas de casino siempre tienen condiciones, y en los casinos online hay penalidades por no cumplirlas. En suma, esta promociones no representan saldo gratis, sino que implican un compromiso de juego. En los términos y condiciones de cada oferta se hallan los requerimientos de apuesta. Esto es la cantidad de veces que se debe poner en juego el valor de un bono para convertirlo en dinero real. Esta pauta suele estar expresada en términos de «x50». Al llegar a la cantidad precisada, se alcanza el rollover y se puede redimir el bono. De todas formas, hay otro condicionante extra para retirar el valor de una oferta, y es el plazo límite. Esto quiere decir que existe un tiempo determinado antes del cual se debe llegar al rollover; caso contrario, se perderán el valor del bono y de las ganancias obtenidas con él. Como parte de los protocolos de juego seguro, los casinos online tienen un mínimo de 14 días para usar las promociones, en función de darles tiempo a los jugadores. El juego que da mayor volumen de premios Otro asunto del que no mucho están al tanto es que ciertos juegos pagan más que otros por defecto. Cada producto de un casino online está configurado conforme un índice de pagos, llamado RTP por sus siglas en inglés (return-to-player). Se trata de un porcentaje calculado sobre las últimas mil jugadas que señala cuánto se devolverá en forma de premios. La mayoría de los juegos son de RTP intermedio (entre 95 y 97%), pero hay uno que se destaca en todas sus variantes: el blackjack. A pesar de ser un juego mucho más complejo que las tragaperras o la ruleta, este entretenimiento paga mejor que cualquier otro. En particular la versión de Blackjack Premium o VIP (según el desarrollador y el casino) tiene un índice superior a 99%. Claro que el RTP no representa una promesa directa de pagos, pues está calculado sobre mil apuestas. Sirve como una orientación general sobre las posibilidades de premios, y en general refleja la realidad de cada juego. Así pues, el blackjack se devela como la joya oculta de los casinos en línea. El tiempo y el juego responsable Es sabido que las apuestas conllevan un riesgo indirecto a la salud de los usuarios, pues existen trastornos de conducta y adicciones derivados de esta práctica. Claro que esto no representa a la mayoría de los jugadores, pero es un elemento a tener en cuenta en todo tipo de juegos de azar. En particular, hay algo que muchos desconocen, y es que el tiempo parece pasar más rápida cuando se está apostando. Esto tiene que ver con la percepción de los eventos durante un evento lúdico, así como con la liberación de endorfina al ganar partidas. Ese es el motivo por el que los casinos de tierra no tienen ventanas ni relojes: les conviene que su audiencia no se entere de la hora ni del momento del día para que siga apostando sin detenerse. Los casinos online tienen protocolos más estrictos de prevención de juego responsable. En España, la regulación de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) se ha vuelto muy minuciosa, en especial desde el comienzo de la pandemia, e impone que en las mesas de apuestas debe haber alguna manera de llevar la cuenta del tiempo. Por eso es que hay un pequeño reloj en cada partida, que pasa casi inadvertido, pero que se puede agrandar para no pasar más tiempo del deseo sumido en las apuestas.