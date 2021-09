Ventajas y desventajas de la traducción automática gratuita para las empresas Lo aconsejable es acudir a profesionales o empresas de traducción que ofrezcan las garantías y la certificación de que cuentan con traductores profesionales Redacción

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 10:52 h (CET) La falta de contexto o de entrenamiento de las herramientas de traducción automática gratuitas para conocer la terminología utilizada en un sector económico o el vocabulario específico empleado por una empresa, ensalza la labor de los traductores profesionales y hace desaconsejable la utilización de este tipo de herramientas para proyectos como la traducción de una página web.



En el mundo globalizado en el que vivimos, la necesidad de las empresas de estar presentes en todo el mundo o, al menos, llegar a clientes de cualquier lugar del planeta, obligan a las entidades que quieren seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados a crear contenidos, llevar a cabo la traducción de páginas web, de dossieres corporativos, de fichas de producto o de sus servicios a diferentes idiomas. Una tarea necesaria (por no decir imprescindible) que, sin embargo, muchas compañías dejan en manos de herramientas gratuitas de traducción, obviando los problemas que el uso de este tipo de soluciones pueden generar, hasta el punto de desencadenar consecuencias en ocasiones fatales para un negocio.

No hay ninguna duda de que la tecnología ha evolucionado mucho en la última década y de que los sistemas y herramientas de traducción automática han mejorado. La implementación de tecnologías como la Inteligencia Artificial, junto con otros conocimientos en Neurolenguaje, han hecho que las herramientas de traducción gratuitas sean cada vez más sofisticadas.

En este sentido, se pueden enumerar algunas ventajas de estas herramientas. Por un lado, la más obvia es la económica, ya que al tratarse de herramientas online y de fácil acceso, cualquier persona puede llevar a cabo una traducción automática por sí mismo. Por otro lado está la inmediatez, ya que en cuestión de segundos, el interesado obtiene una traducción del texto que ha introducido. Gracias a esta inmediatez, los usuarios pueden conocer algunos de los términos usados en otras culturas o lenguas para determinados conceptos y hacer búsquedas en los diferentes motores para ampliar información sobre cualquiera de ellos. Hasta aquí las ventajas.

Normalmente, para un uso personal y doméstico estas soluciones podrían ser suficientes. El problema llega cuando necesitamos hacer traducciones con un fin profesional, empresarial o académico. En estos casos, los traductores automáticos gratuitos todavía están muy "verdes", les queda mucho por conseguir y es necesario contar con un traductor profesional que supervise la traducción llevada a cabo por la máquina de manera que se consiga aunar lo mejor de la tecnología y de las capacidades humanas. Problemas y desventajas más frecuentes de las herramientas de traducción automática gratuitas para el uso profesional Dentro de la actividad en el exterior de las empresas, las páginas web cada vez juegan un papel más importante a la hora de vender y de dar a conocer sus productos en el ámbito internacional. Son lo más parecido a los tradicionales escaparates, en este caso llevados al mundo digital y con visibilidada para todo el mundo. Debido a ello, los textos que están colgados en la plataforma deben estar redactados en el idioma objetivo de una forma correcta y, sobre todo, siguiendo la forma del uso de la lengua del país de destino. Sin olvidarnos de que deben ser textos o materiales siempre atractivos para el usuario.

Esta forma de uso natural todavía no la consiguen los traductores automáticos. Estas herramientas ofrecen una traducción literal que, en muchas ocasiones es incorrecta. Sobre todo cuando hablamos de la utilización del lenguaje con un fin publicitario o de marketing. En estos casos, para sintetizar las ideas y enviar los mensajes correctos, hay que contar con traductores profesionales que dominen la lengua de una forma natural.

Tampoco debemos olvidarnos de un aspecto importante: en el mundo digital las páginas web tienen que estar optimizadas desde el punto de vista del posicionamiento orgánico, lo que obliga a utilizar muy bien las palabras y detectar cuáles son las más importantes. Y es que las traducciones tienen que ser amigables, pero también deben ser trasladadas a la lengua de destino de manera que puedan conseguir el mejor posicionamiento web posible. De este modo, la página web traducida tendrá más opciones de aparecer en los primeros lugares de los buscadores en el lenguaje traducido.

Este servicio, por ejemplo, es uno de los más solicitados en la actualidad, ya que son cada vez un mayor número de empresas las que se dan cuenta de que una traducción gratuita no es suficiente y, de hecho, suele causar una mala imagen en su público objetivo por los errores (en ocasiones de bulto) y que demuestran la falta de adaptación de la empresa al mercado al que pretende trasladarse.

Fallos ha habido muchos a lo largo de los años. Algunos de los más conocidos y sonoros en España se han producido, incluso, en instituciones públicas como fue el caso del Ayuntamiento de Santander, que tradujo por la utilización de la herramienta Google Translator el Centro Botín de Santander como “Centro de Pillaje”.

En definitiva, la tecnología avanza constantemente, pero lo aconsejable siempre es acudir a profesionales o empresas de traducción que ofrezcan las garantías y la certificación de que cuentan con traductores profesionales y nativos que van a preocuparse por contextualizar la traducción y adaptarla a los objetivos específicos.

