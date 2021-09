ANEABE amplía el plazo de presentación de candidaturas de los I Premios de Innovación Comunicae

martes, 28 de septiembre de 2021, 17:19 h (CET) La Asociación Aguas Minerales de España, tiene el objetivo de promover y fomentar la investigación en aspectos claves del Sector de Aguas Minerales como el packaging. La convocatoria está abierta a grupos de investigación o personas físicas o jurídicas pertenecientes a cualquier entidad científica española La Asociación Aguas Minerales de España (ANEABE) ha ampliado el plazo de presentación de candidaturas para sus I Premios de I+D+i de Materiales de Envasado Alternativos. Hay que recordar que estos galardones pretenden reconocer el trabajo y esfuerzo que los científicos dedican a la búsqueda de propuestas no convencionales destinadas a mejorar o sustituir los actuales materiales que se emplean para el packaging de la industria de la alimentación y bebidas y, en especial, para el envasado de agua mineral.

La presente convocatoria está abierta a grupos de investigación o personas físicas o jurídicas pertenecientes a cualquier entidad científica española que podrán presentar tantas candidaturas como considere, siempre que se trate de proyectos originales y diferenciados. El plazo para poder presentarlas se ha ampliado hasta el próximo 8 de octubre de 2021 a las 23:59 h (hora española).

El jurado de los I Premios de I+D+i de ANEABE está formado por expertos en innovación y sostenibilidad que valorarán el contenido de los trabajos presentados teniendo en cuenta, entre otros, la viabilidad, la aplicabilidad y el fomento de la sostenibilidad y de la Economía Circular en sus propuestas.

El proyecto ganador recibirá un primer premio dotado con 1.000 euros. Se entregará además un accésit de 500 euros para otro de los proyectos presentados.

La apuesta sectorial por la Innovación

El sector de las Aguas Minerales se ha significado siempre por su apuesta por la innovación, realizando un gran esfuerzo en la búsqueda de nuevos materiales y formatos que aseguren una correcta y eficiente gestión de los envases; al mismo tiempo que permite que se siga poniendo a disposición de la sociedad un producto alimentario seguro, de calidad, saludable y sostenible.

ANEABE es consciente de que la innovación va a ser uno de los principales motores para impulsar la recuperación económica y social generada tras la crisis de la Covid-19, de ahí que el sector esté perfectamente posicionado para contribuir con proyectos y soluciones a esa recuperación. “Se trata de un eje de actuación clave para el sector de Aguas Minerales, que ayudará a impulsar y conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo, los ODS en 2030 y, más a corto plazo, contribuir a la recuperación con proyectos derivados de los Fondos de Recuperación Next Generation. Además, forma parte de nuestro Compromiso Medioambiental el fomento y seguimiento a proyectos de I+D+i”, explicaIrene Zafra, secretaria general de ANEABE.

Para más información y consulta de las bases de los premios: www.aneabe.com/premios-innovacion

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cerrajeros en Cádiz con visita gratis: www.cerrajeroscadiz.org Empresa de cerrajeros en Cádiz: www.cerrajeroscadiz24horas.eu Claves para afrontar una reforma según Reformas Rondera La empresa ideal que ayuda a afrontar mejor una mudanza, según transportesymudanzasmario.com Coffee Bee, startup catalana anuncia la venta online de café en grano para el mercado doméstico