¿Quién es Crowd1 y cómo funciona?

martes, 28 de septiembre de 2021, 10:38 h (CET) Crowd1 es una empresa lanzada oficialmente en 2019, pero realmente su andadura comenzó en 2007. Se trata de una empresa de redes en línea afiliada a la industria del juego y el entretenimiento Actualmente Crowd1 dispone de sedes en Madrid, España y Dubai, pero además cuenta con sucursales por varios países del mundo.

La compañía Crowd1 ha experimentado un crecimiento exponencial en mercados como Europa y África, en realmente poco tiempo. Es la primera compañía que tiene como producto una comunidad de más de 1.100.000 de personas dirigidas actualmente a empresas relacionadas con el mundo del juego y el azar.

Según ranking de Alexa, ocupa el puesto 704. Siendo los mercados de Sudáfrica, Filipinas, Rusia e India los principales.

Pero ¿Dónde reside su éxito? Crowd1 es una plataforma de marketing masivo que se centra en la industria del juego. El programa ofrece un alto retorno de la inversión para las personas que se implican en la fase previa al lanzamiento del programa.

Si se decide ingresar, puede ganar de comisiones residuales y otros bonos realmente interesantes.

El modelo de negocio de Crowd1 con redes en línea, es el primero y el más fuerte en el sector de marketing de multitud. que no debe confundirse con una simple compañía de juegos de azar o juegos online, si no que se basa en los métodos más novedosos para la obtención de clientes.

Así funcionaría:

Affilgo y Miggster (sitios de marketing colectivo) son sus plataformas para hacer dinero. Estas dos empresas que cotizan en bolsa, conectan a los miembros de Crowd1 con plataformas de juegos de terceros.

Los ingresos procedentes del tercer afiliado se comparten proporcionalmente con los miembros de toda la red.

En resumen se puede decir que Crowd1, ha adquirido gran notoriedad a nivel internacional y es aclamada como una de las compañías más innovadoras en el campo tecnológico del que hace parte y por la oportunidad que le ofrece a sus asociados para crear redes y consolidar una fuente de ingresos residuales a largo plazo.

