Para leer Son 226 páginas de una cuidada edición, con fotografías de grandes economistas españoles y una profusa información complementaria Gabriel Muñoz Cascos

martes, 28 de septiembre de 2021, 08:23 h (CET) El día 22 de septiembre de 2021, se presentó en Madrid un nuevo libro. ¡Menuda novedad!, dirán algunos, sabiendo que cada día en España se presentan multitud de ellos. Lo que ocurre es que este libro, puede resultar (como ha sido para mí) muy interesante y útil para muchas personas. Lo ha editado el Consejo General de Economistas, se titula “La Profesión económica” y su autor es el economista José María Casado Raigón, catedrático de Economía Aplicada, miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Colegios de Economistas de España y Decano-presidente del Colegio de Economistas de Córdoba.

Lo de interesante lo puedo asegurar porque al leerlo he experimentado una grata impresión. Como dispongo de poco espacio, reseñaré someramente dos de sus capítulos. Del primero, “La Unificación de Economistas y Titulares Mercantiles”, destacaré el recorrido que hace el autor por la Carrera de Comercio, desde su inicio en el año 1797 en el que, sin ahorrar detalle, con una objetividad intachable, detalla la vida de estos estudios hasta 1972, fecha en las que las Escuelas de Comercio se integraron en las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales.

Además, refleja cómo los colegios profesionales de ambas carreras han formalizado su unificación, mediante Ley30/2011, de 4 de octubre, proclamando que, salvo la macroeconomía, sus actividades profesionales son prácticamente las mismas. Por eso, precisamente, el Decreto 871/1977 ya había aprobado, mediante un solo texto legal, un Estatuto Profesional para Economistas y Profesores y Peritos Mercantiles que ha sido una herramienta muy útil para todos.

En el segundo capítulo, “Historia de la Contabilidad y la Economía de la Empresa en España” el autor se explaya hablando de la ciencia contable en nuestro país, reseñando con gran lujo de detalles la enorme evolución a lo largo de los tiempos, desde su origen italiano hasta nuestros días.

Como digo, es un libro para leer, sobre todo para las personas que trabajan alrededor de la economía y la administración de empresas. Son 226 páginas de una cuidada edición, con fotografías de grandes economistas españoles y una profusa información complementaria, que serán, sin duda, del gusto de todo el que lo lea. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Puigdemont, no te dejes detener todavía, por favor Domingo Sanz La conquista de la apatía Venancio Rodríguez Sanz ​Laicidad positiva Jesús Domingo Martínez, Gerona ​Signo de inmadurez e irresponsabilidad Pedro García, Gerona Hay una tarea abierta Jesús D Mez Madrid, Gerona