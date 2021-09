Algo más de 1,3 millones de hogares españoles sufren carencia material severa Son hogares donde se dan situaciones como no poder comer carne o pescado cada dos días o no poder mantener en la vivienda una temperatura óptima Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 24 de septiembre de 2021, 10:42 h (CET) El 25 de septiembre se cumplen 6 años desde la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mucho se comenta al respecto del efecto ralentizador del coronavirus para alcanzar esas metas. Los últimos datos disponibles actualmente todavía recogen parcialmente el impacto de la COVID en la economía familiar.

No obstante,la consultora AISGroup, cocreadora junto con Esri España y el Observatorio de la Sostenibilidad de la herramienta ODS Maps, para la medición del desempeño de los territorios respecto a estas metas, con motivo del aniversario, ha querido ver qué está ocurriendo en España con algunas variables que intervienen el grado de avance hacia el ODS 1, el relativo a la erradicación de la pobreza. Para ello ha seleccionado de ODS Mapsel porcentaje de hogares que sufre carencia material severa.



¿Qué es un hogar con carencia material severa?

Es un hogar en el que se dan al menos 4 de las siguientes situaciones: 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un televisor. 9. No puede permitirse disponer de una lavadora.

Alrededor del 7% de los hogares españoles la sufren

Los datos 2020 reflejan que aproximadamente el 7% de las familias españolas se encuentra en situación de carencia material severa. Esto es algo más de 1,3 millones de hogares. De acuerdo con la información recogida en ODS Maps, en 2019, este porcentaje se situaba en el 4,6%. Así pues, el aumento ha sido de casi 2,5 puntos porcentuales, que se traduce en cerca de medio millón más de familias viviendo en un escenario de importantes privaciones. Este es el peor dato desde hace años, pues este indicador venía en tendencia bajista desde 2014, salvo un pequeño repunte de unas décimas en 2018.

Las regiones que mejor evolucionaban hasta la llegada del coronavirus eran Canarias, que había logrado reducir su porcentaje de hogares en circunstancias de carencia material severa en casi 8 puntos porcentuales desde 2015, año de la firma de los ODS, pasando del 13% al 5%. También buenos resultados se estaban obteniendo en Murcia y Baleares, que en el mismo periodo había visto disminuir su porcentaje alrededor de 4 puntos, situándose en el 3,7% y el 2,8% respectivamente.

Lamentablemente, los datos disponibles de 2020 han roto esa tendencia en prácticamente todas las comunidades, arrojando resultados tan preocupantes como el ascenso de hasta el 12% en Canarias, el 10% en la Comunidad Valenciana y el 8% en Andalucía. Esto podría estar relacionado con la paralización del turismo debido al coronavirus, que ha afectado muy especialmente a estas comunidades que tienen a este sector como una de las principales actividades económicas de sus territorios.

El impacto del precio de la luz

Como hemos visto, uno de los aspectos que computan en la definición de carencia material severa es el hecho de que no pueda mantenerse la vivienda a una temperatura adecuada. Aunque aún es muy pronto para poder determinar cómo está impactando en los hogares los constantes récords en el precio de la electricidad de este 2021, si hemos querido ver cuál ha sido la evolución de este indicador con los datos disponibles de 2020.

Así sabemos que cercade un 11% de las familias tenía el año pasado dificultades para lograr mantener la casa a una temperatura conveniente, frente al 7,6% de 2019. Son unos 2 millones de familias, mientras que un año antes no llegaban al millón y medio. El porcentaje más alto se daba en Canarias y Baleares, que rozaban el 20%, Extremadura (13,7%) y las comunidades levantinas (13,5%). No obstante, dado que los datos 2020 no son definitivos, veamos cuál estaba siendo la evolución desde 2015.

En este aspecto, la Comunidad Valenciana es la región con un mejor desempeño. El volumen de familias que experimentaban esta dificultad para mantener una temperatura adecuada en sus hogares había caído desde el 17% en 2015 al 5% en 2019. Galicia y Murcia son las otras dos regiones con mayor grado de avance a este respecto, habiendo reducido su porcentaje entre 8 y 9 porcentuales en esos años.

En el otro extremo están otras 5 comunidades, donde los hogares en esta situación habían aumentado a lo largo de los últimos años. Destaca el caso de Navarra, cuyo porcentaje había pasado del 2,3% en 2015 al 9% en 2019. Si bien, las regiones con mayor densidad de familias haciendo frente a esta adversidad en 2019 eran Castilla – La Mancha (12,7%), Extremadura (11,6%) y Andalucía (9,5%).

Medir los resultados

“Datos como estos son importantes de cara a evaluar el éxito de las políticas que se llevan a cabo en cada territorio y cómo nos aproximan a los ODS, -dice Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group-. Si bien no se puede sacar conclusiones de un único indicador, disponer de una batería suficiente de variables resulta de gran ayuda a la hora de medir los resultados, ya sea respecto a los objetivos de Naciones Unidas como a los marcados en la Agenda Urbana Española, que están también en la misma línea.”

Con ese objetivo desarrolla AISGroup junto a sus partners ODS Maps, para facilitar a ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales el obtener una foto más clara de su desempeño y que les permita analizar dónde están funcionando mejor y peor las cosas, dónde poner mayor esfuerzo, qué actuaciones están resultando más efectivas.

ODS Maps dispone de 300 indicadores con información sociodemográfica, económica, medioambiental y territorial que aportan información para poder calcular el grado de avance de cada municipio o región en cada uno de los ODS u objetivos de la Agenda Urbana. Además, cuenta con un conjunto de mapas y cuadros de mando geográficos preconfigurados para facilitar la interpretación de los datos por parte de todos los usuarios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Algo más de 1,3 millones de hogares españoles sufren carencia material severa Son hogares donde se dan situaciones como no poder comer carne o pescado cada dos días o no poder mantener en la vivienda una temperatura óptima La campaña “Por aquí no puedo, por aquí no paso” invita a adoptar comportamientos cívicos y responsables El inicio de esta iniciativa de ASPAYM coincide en redes sociales con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y se extenderá hasta el 15 de octubre Personas sordas reclaman a los gobiernos la aplicación de medidas que hagan efectiva su igualdad de oportunidades La Semana Internacional de las Personas Sordas estará muy presente en las redes sociales con los hashtags #DIPS2021 (español) e #IWDP (inglés) El bilingüismo en las aulas, de nuevo a examen Muchos padres apuestan por un colegio bilingüe desde que sus hijos comienzan su vida académica. Este método educativo no se limita a aprender lenguas extranjeras Ascensores para casas: cuándo y por qué instalarlos Los elevadores facilitan la movilidad y pueden instalarse en cualquier ambiente del hogar, siempre que cuente con las medidas necesarias