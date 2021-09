El 42% de los conductores se enfrenta a diario con problemas a la hora de aparcar, según una encuesta

Según un estudio realizado por YouGov para la app de aparcamiento EasyPark, el 52% de la población considera que los conductores españoles no cumplen las normas de tráfico a la hora de aparcar. De ellos, el 13% son tajantes y creen que no las cumplen jamás. Sin embargo, el 55% dice no haber recibido nunca una multa de tráfico, especialmente las mujeres (63% frente al 47% de hombres), una afirmación que no encaja con la percepción que tienen de los demás conductores.

Esta es una de las conclusiones de la encuesta “Actitud y comportamiento al volante” realizada por EasyPark en 13 países europeos y para la que se han realizado 16.500 entrevistas, 1.070 de ellas a conductores españoles.

En cuanto al tiempo que cada conductor dedica a buscar aparcamiento, el 28% tardan de media entre 5 y 10 minutos en encontrar un sitio libre, el 21% entre 10 y 15 minutos y el 8% entre 15 y 20 minutos. Solo el 7% de los encuestados encuentran aparcamiento en menos de 3 minutos. Del mismo modo, el 42% de los encuestados se enfrentan a diario con problemas a la hora de aparcaro de manera semanal.



Entre los problemas más mencionados por los encuestados se encuentran la dificultad de encontrar aparcamiento (39%), tener que pagar por aparcar (32%), el reducido tamaño de las plazas (28%), el límite de tiempo de algunas zonas (25%), las multas (23%) o molestias como no tener cambio o no encontrar un parquímetro.



“Los parquímetros continúan siendo un desafío para muchos conductores”, asevera Jaime Requeijo, director general de EasyPark en España.Los inconvenientes clásicos son no tener cambio y no encontrarlos fácilmente, pero también les resulta complicado entender su uso cuando cambian de ciudad. “Por este motivo, cada vez más conductores están apostando por aplicaciones para pagar el aparcamiento”, explica Jaime Requeijo.