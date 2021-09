El 78% de las pequeñas empresas españolas creen que los negocios más digitalizados podrán recuperarse mejor Comunicae

jueves, 23 de septiembre de 2021, 10:12 h (CET) España alcanza el mayor nivel de digitalización en sus pequeñas empresas superando a las de Italia, Alemania y Francia que fueron encuestadas, según el informe de GoDaddy GoDaddy, la empresa que empodera a emprendedores cada día, ha presentado hoy el “Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy 2021: estudio sobre la madurez digital de las microempresas en España y Europa”. Este informe, que se ha realizado encuestando a más de 5.100 empresas europeas de España, Alemania, Francia e Italia, revela que 7 de cada 10 empresas de Alemania, España e Italia ya tienen página web o presencia en las redes sociales. Las pequeñas empresas españolas están a la cabeza en el manejo de redes sociales.

El informe de la encuesta realizada por GoDaddy señala una importante tendencia de digitalización de las pequeñas empresas europeas en el último año, sobre todo, con el principal objetivo de sortear los cierres y restricciones provocados por la pandemia de la COVID-19. Durante este tiempo han cobrado más importancia que nunca los canales de venta online. De hecho, en España, más de un tercio de los pequeños negocios de venta virtual declararon haber empezado a ofrecer sus productos en Internet durante los dos últimos años.

Las pequeñas empresas españolas cuentan con el Digital Index más alto, alcanzando los 45 puntos

El Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy 2021 ha incluido un Digital Index de las diferentes empresas europeas encuestadas, con el objetivo de establecer una clasificación del nivel de digitalización. Este sistema divide a los pequeños negocios en una escala de 0 (nivel muy bajo de digitalización) a 100 (muy alto) basándose en factores como la importancia de la digitalización en las mismas y su continuidad, su equipamiento, sus herramientas internas y externas, sus sistemas CRM y sus sistemas de seguridad.

Este ranking diferencia entre cuatro tipos de empresas según su nivel de digitalización: Pioneros Digitales, Asentados Digitales, Starters Digitales y Escépticos Digitales, dependiendo de la puntuación alcanzada en el Digital Index. Según esta clasificación las pequeñas empresas españolas son las que cuentan con una puntuación más alta en el GoDaddy Digital Index, alcanzando una puntuación de 45, frente a los 44 puntos de Italia, 42 de Alemania y 37 de Francia.

De hecho, según los datos del Observatorio de Digitalización de GoDaddy, el 28% de los emprendedores españoles encuestados pueden ser clasificados como “Pioneros Digitales” y tienen una gran afinidad con el mundo digital, incluidas las redes sociales, las ventas online y las actividades de marketing. El 26% de las empresas en España son “Asentadas Digitales”, segundo puesto de la clasificación, han alcanzado un nivel medio de digitalización, están bien equipados con dispositivos técnicos, herramientas de colaboración y servicios de seguridad. Sin embargo, a pesar de su buena infraestructura digital, son bastante reservados en lo que respecta al marketing digital.

En el medio se encuentran los “Starters Digitales” (22%) que están convencidos de las ventajas de la digitalización, pero aún no están muy bien equipados. Y, por último, los “Escépticos Digitales” (24%) que muestran un escaso compromiso con las cuestiones digitales y tampoco han invertido en equipos técnicos.

El 53% de las pequeñas empresas españolas ha mejorado su digitalización estos últimos meses

Si algo está claro es que la tecnología ha jugado un papel fundamental durante los momentos más duros de la pandemia. El 53% de las pequeñas empresas españolas encuestadas afirman que ha mejorado su nivel de digitalización durante estos últimos meses y un 42% de los autónomos encuestados creen que contar con un mayor grado de digitalización les habría ayudado a superar esta pandemia con mayor facilidad. Además, son ya el 78% de los encuestados los que admiten que los negocios más digitalizados podrán recuperarse mejor y crecer en el entorno posterior a la COVID-19.

El teletrabajo es otra de las variables que se ha implementado en los pequeños negocios durante el pasado año y su adaptación ha sido tarea imprescindible para poder continuar con la actividad y atender a los clientes. Para lograrlo, los emprendedores españoles se han visto obligados a facilitar herramientas para sus empleados: casi el 70% de los autónomos españoles ha facilitado smartphones a sus trabajadores y el 61% les ha dado ordenadores portátiles para que puedan realizar su trabajo.

El 58% de los pequeños negocios españoles ya utilizan servicios de almacenamiento/transferencia de datos

Las herramientas digitales no sólo se utilizan de cara a las ventas o los clientes. La digitalización ha llegado también a las operaciones internas de las pequeñas empresas con el objetivo de automatizar la gestión. Es por ello que el 28% de los pequeños negocios declaran querer contar con un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), que les ayude a seguir y unificar en una única plataforma todas las interacciones.

Los sistemas para simplificar los procesos internos de las pequeñas empresas no son desconocidos para este sector. Herramientas como servicios de almacenamiento/ transferencia de datos (58%), herramientas de videoconferencia (53%), compartir archivos en drive (45%), intranet o redes sociales internas (45%), o las herramientas de diseño y brainstorming (26%), ya forman parte de su día a día. Los resultados de esta encuesta sitúan a los autónomos españoles como los más avanzados en este campo frente a otros países como Alemania y Francia, incluidos en la encuesta.

"Como se desprende de los resultados de nuestra encuesta, España ha alcanzado 45 puntos en el GoDaddy Digital Index y, aunque esto es un buen nivel de digitalización, todavía hay margen para mejorar y así conseguir ayudar a las pequeñas empresas a levantarse y recuperarse de esta crisis. La pandemia, a la que muchos de ellos han tenido que enfrentarse con grandes dificultades, ha potenciado su adaptación de estas nuevas plataformas y el aprendizaje de muchos para implementarlas en su día a día. Después de estos meses de continua incertidumbre, los emprendedores españoles han adoptado la era digital, con planes para seguir avanzando e implementando nuevas herramientas que les ayuden a crecer y atraer nuevas oportunidades de negocio. En GoDaddy apoyamos a los emprendedores y pequeños empresarios españoles en su proceso de digitalización, ofreciéndoles herramientas online accesibles y fáciles de usar, así como orientación que permita a sus empresas tener éxito en la puesta en línea de su negocio, incluso si nos llaman directamente, la web se la podemos hacer nosotros sin ningún coste extra para ellos. Nuestro objetivo es ayudarles a implementar las herramientas necesarias para impulsar su negocio y llegar a nuevos clientes para ayudar a que su negocio sobreviva y crezca", destaca Gianluca Stamerra, director sénior, Sur de Europa de GoDaddy.

Se puede acceder al informe completo en este enlace.

