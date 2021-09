La campaña “Por aquí no puedo, por aquí no paso” invita a adoptar comportamientos cívicos y responsables El inicio de esta iniciativa de ASPAYM coincide en redes sociales con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y se extenderá hasta el 15 de octubre Redacción

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 10:04 h (CET) Desde el pasado día 16 de septiembre se desarrolla la Campaña “Por aquí no puedo, por aquí no paso”, impulsada por la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas), con la colaboración de la Dirección General de Tráfico.La campaña se inició coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que este año tiene el lema de “Por tu salud, muévete de forma sostenible”, y se extenderá hasta el 15 de octubre.



Esta iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030, con el que se vincula igualmente la reciente normativa implantada y referida a la aplicación de los 30 km/h en calles de un único carril por sentido, así como con la necesaria convivencia entre los distintos tipos de vehículos y peatones (entre los que se incluyen los usuarios vulnerables) en las ciudades para una movilidad segura.



La novedad de la campaña radica en el abordaje de una necesidad actual que requiere de una respuesta y concienciación por parte de la sociedad, así como de la participación directa de las personas beneficiarias y/o implicadas haciendo un llamamiento a la corresponsabilidad de todos los agentes implicados.

Igualmente, en distintos municipios del territorio nacional se realizaránjornadas de sensibilización, en las que se llevará a cabo la lectura de un manifiesto propio de la campaña, y haciendo especial énfasis en la adopción de comportamientos cívicos, seguros y responsables con los demás, para la convivencia de todos. Posteriormente, se invitará a los participantes y ciudadanos, a realizar un recorrido en silla de ruedas con el objetivo de vivir en primera persona, las dificultades de movilidad urbana y buenas prácticas de nuestras ciudades.

Este año la campaña cuenta con el apoyo de ocho entidades adheridas de distintos ámbitos: tráfico, discapacidad, asociaciones de víctimas…siendo: la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), Fundación ONCE, Fundación Pons, PONLE FRENO de Atresmedia, Red de Ciudades que Caminan, ROADPOL y PREDIF. Por otra parte, las entidades de ASPAYM que participan son: Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Cuenca, Murcia, Comunidad Valenciana, Jaén, Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla y Toledo.

