Conversación, compañía, tiempo social compartido… Descubre qué te ofrece una escort Es una acompañante de lujo capaz de desenvolverse con naturalidad y saber estar en cualquier situación

martes, 21 de septiembre de 2021, 17:47 h (CET) La definición más básica de escort puede resumirse como la persona que ejerce de acompañante remunerado. Sin embargo, el término escort implica mucho más. Esta figura, que en los últimos años ha emergido con fuerza, puede llegar a desempeñar una importante función en diferentes circunstancias y situaciones.



Una escort opta libremente a serlo, por lo que esta tarea debe considerarse como una opción laboral correcta en la que, como en otros trabajos, se ofrece un servicio a cambio de una compensación económica.

Etimológicamente, la palabra escort nos remite a la italiana scorta, cuyo significado es acompañamiento o escolta. En ese sentido, una chica de compañía realizaría fundamentalmente esta función. Su trabajo consiste en atender la demanda de compañía para cubrir diferentes compromisos sociales, cenas, reuniones profesionales, eventos, viajes, etc., ejerciendo de acompañante de un cliente.

La escort es una compañera de lujo capaz de desenvolverse con naturalidad y saber estar en cualquier situación. Su presencia resulta muy especial y aporta un plus de glamur a cualquiera que requiera de su servicio, independiente de la circunstancia que deba abordar. Destacan por su educación, buena conversación, simpatía e inteligencia, por lo que son capaces de cubrir todas las expectativas que el cliente haya puesto en ellas. Poseen una capacidad de observación y de adaptación suficientes para llevar a cabo las acciones pertinentes en cada momento o situación.

Son muchos los profesionales que valoran especialmente tener cerca a una acompañante con el perfil de una escort, ya que les facilita el camino hacia una mayor integración en eventos, fiestas, reuniones… Además, les proporciona una imagen más amable y cercana, tan conveniente en el ámbito de los negocios y tan recomendable en el de las relaciones sociales.

Las agencias especializadas ofrecen al cliente diferentes perfiles de escorts dependiendo de la situación o evento que deban cubrir. Por otra parte, ofrecen un trato de absoluta discreción en el proceso de contratación.

