Personas sordas reclaman a los gobiernos la aplicación de medidas que hagan efectiva su igualdad de oportunidades

lunes, 20 de septiembre de 2021, 11:16 h (CET) La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)y su red asociativa se han unido a la comunidad sorda internacional, representada por la WFD, (Federación Mundial de Personas Sordas), y han reclamado a los gobiernos voluntad y determinación en la aplicación de medidas que hagan efectiva la igualdad de oportunidades de este colectivo y garanticen el cumplimiento de sus derechos.



Esta es una de las reivindicaciones que han puesto de relieve coincidiendo con la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra del 20 al 26 de septiembre con el lema ‘Celebrando la prosperidad de la comunidad sorda’, en referencia a los valores y al patrimonio lingüístico y cultural que identifican a esta comunidad. En este sentido, se muestran como un colectivo capaz y comprometido, con una lengua propia reconocida legalmente, y con un objetivo común: ser partícipes de una sociedad que les necesita.

A lo largo de estos 7 días, se destacan dos fechas especiales: el jueves 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Signos, y el Día Internacional de las Personas Sordas, que en España tiene lugar el sábado 25.Asimismo, durante toda la semana, se abordarán temas de interés tales como la historia de la comunidad sorda, el liderazgo de las personas sordas, las lenguas de signos para el alumnado sordo, las lenguas de signos como derechos humanos, la diversidad e interseccionalidad de las personas sordas, el arte y cultura sordas, y los derechos humanos en tiempos de crisis. Para ello, la CNSE publicará en sus redes sociales un ciclo de podcast en lengua de signos (que han denominado ‘vodcast’ al ser en formato vídeo), conducidos y protagonizados por personas sordas.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES DE LA CNSE

Con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas, la CNSE ha hecho público un manifiesto en el que reclama la promoción de entornos plenamente accesibles e inclusivos. ‘A raíz de la pandemia, se han multiplicado los servicios de atención telefónica. Servicios que obvianlos requerimientos de las personas sordas en materia de comunicación’. En esta línea, insisten en el desarrollo de un reglamento específico sobre las lenguas de signos españolas desde la perspectiva de los derechos lingüísticos que asegure su presencia en todos los ámbitos: ‘Nuestra igualdad lo requiere”.

El acceso a una educación bilingüe, equitativa e inclusiva para el alumnado sordo es otra de las reivindicaciones de la Confederación. Al respecto, solicitan que se tengan en cuenta sus necesidades en su vuelta a las aulas para que no pasen “ni un solo día” sin intérpretes, sin asesores sordos especialistas en lengua de signos, ni sin las ayudas técnicas que requieran. Asimismo,aluden a las observaciones del Comité del Niño de la ONU, para que se promueva su interacción con otras alumnas y alumnos sordos.

Ante el actual escenario de desempleo y falta de estabilidad laboral, la CNSE exige acabar con los prejuicios que afectan a las personas sordas:‘Somos tan capaces como el resto’. Para la entidad, hay poner fin “de una vez” a situaciones de desventaja y discriminación: “Tenemos derecho a optar a un trabajo digno con unas condiciones laborales óptimas.”

Por último, la Confederación exige el mantenimiento de las ayudas a las entidades del movimiento asociativo para que puedan seguir atendiendo a las personas sordas, visibilizando sus necesidades, y haciendo valer sus derechos: ‘Proteger y promocionar a las minorías, es construir progreso, respeto y prosperidad’.

23 de septiembre: DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS

El Día Internacional de las Lenguas de Signos es una fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 2017 haciéndola coincidir con el aniversario de la WFD (Federación Mundial de Personas Sordas), para reivindicar estas lenguas como parte de la diversidad lingüística y cultural de los distintos países y garante de sus derechos.Lideres políticos de todo el mundo, también de España, se sumarán a esta fecha y apoyarán con sus vídeos la máxima ‘Lengua de signos, derechos humanos’.

25 de septiembre: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS

Por su parte, el sábado 25 de septiembre se celebrará en España el Día Internacional de las Personas Sordas, a través de una jornada que sirve al colectivo para reivindicar sus derechos y celebrar la lengua de signos, la diversidad, la unidad asociativa y la cultura de la comunidad sorda. Para ello, federaciones y asociaciones de personas sordas de la red asociativa CNSE desplegarán por todo el país, un amplio programa de actividades.

La Semana Internacional de las Personas Sordas estará muy presente en las redes sociales con los hashtags #DIPS2021 (español) e #IWDP (inglés).

