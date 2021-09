En las próximas dos décadas, 20 millones de personas mayores de 65 años padecerán una enfermedad valvular Comunicae

viernes, 17 de septiembre de 2021, 17:27 h (CET) Asociaciones de pacientes, a través de la alianza Global Heart Hub (GHH), se unen estos días para sensibilizar sobre la valvulopatía: sólo un 9% de españoles conoce la patología. En España, la preocupación por las enfermedades valvulares se sitúa en un 4%, frente al 37% del Alzheimer y el 47% del cáncer. AEPOVAC, representante español de GHH, celebra el 4º aniversario de su participación en la Semana de las Valvulopatías, y alerta del crecimiento de la enfermedad debido al envejecimiento Del 13 al 19 de septiembre 2021 se celebra en todo el mundo la Semana de Concienciación de las Valvulopatías

Con motivo de la Semana de Concienciación de las Valvulopatías, la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados (AEPOVAC) se suma a la campaña internacional #EscuchaATuCorazon de Global Heart Hub para informar y concienciar a la población sobre los riesgos que entraña esta patología si no es detectada y tratada a tiempo. Y es que datos recientes indican que, en los casos sin tratar de estenosis aórtica, la más común de las valvulopatías, el 50% de los pacientes fallece a lo largo de los dos años siguientes a la aparición de los síntomas.

Este año se celebra el 4º aniversario de la participación de AEPOVAC en la Semana de Concienciación de las Valvulopatías. Con este motivo, AEPOVAC ha querido agradecer a través de un vídeo el apoyo desinteresado de todas la personas y entidades que la han acompañado durante este tiempo en la tarea de concienciar sobre esta enfermedad.

El video ha contado con la participación de profesionales sanitarios como el Dr. Juan Carlos Obaya, médico de atención primaria que ha insistido en la utilización del fonendoscopio para la detección inicial de la valvulopatía, y el Dr. Jorge Solís, cardiólogo embajador de la campaña de AEPOVAC #JustGo, por la que se pretende concienciar a la población de la necesidad de acudir al médico a pesar del miedo al contagio por coronavirus.

Además de los anteriores, el vídeo también muestra el apoyo a AEPOVAC de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, representada en la figura de Pilar Gascón, y del Dr. Fidel Illana, gerente del Hospital Universitario de La Princesa, centro hospitalario de referencia en Madrid y sede de la presentación del primer Manifiesto Español de las Valvulopatías.

Fuera del ámbito sanitario, a la celebración también se han unido figuras relevantes pertenecientes al mundo deportivo como la atleta olímpica Nuria Fernández, que ha destacado la importancia de conocer los síntomas de la enfermedad, y el artista urbano Misterpiro, que ha recordado la importancia de la difusión de las valvulopatías, no sólo entre personas mayores, sino también entre la población más joven.

La valvulopatía es una enfermedad que afecta principalmente a las personas de mayor edad por lo que sus síntomas se confunden en muchas ocasiones con los propios del envejecimiento. Y así, sólo el 46% de los mayores españoles pediría cita por fatiga, y únicamente un 21% lo haría en caso de limitación de su actividad física. Sin embargo, los porcentajes son más altos si detectan dificultades para respirar (77%) y dolor de pecho (78%).

No hay que olvidar que, según el Informe ‘Enfermedad de las válvulas cardíacas: trabajando juntos para mejorar la experiencia del paciente’, desarrollado por un grupo asesor multidisciplinar, muchos pacientes reciben demasiado tarde tratamientos que podrían salvarles la vida, debido a la falta de concienciación, pérdida de oportunidades de detección, y retrasos en el diagnóstico y en el acceso a tratamientos.

En palabras de Cecilia Salvador, presidenta de AEPOVAC: “Se debe concienciar y alertar a la población de que la valvulopatía ya se considera la pandemia del futuro y es que, como alerta el informe ‘Enfermedad de las válvulas cardíacas: trabajando juntos para mejorar la experiencia del paciente’, el número de personas afectadas por la enfermedad de las válvulas cardíacas se duplicará para 2040 y se triplicará para 2060. Iniciativas como la Semana de Concienciación de las Valvulopatías, en la que AEPOVAC participa y apoya hace cuatro años, son esenciales para esa labor de sensibilización tan necesaria”.

Sobre las Valvulopatías

La valvulopatía cardíaca está provocada por el desgaste, la enfermedad o el daño de una o más válvulas cardíacas, lo que afecta al flujo sanguíneo del corazón. La estenosis aórtica es una forma de enfermedad valvular, que se desarrolla con mayor frecuencia debido a la degeneración relacionada con la edad o al endurecimiento (calcificación) de la válvula aórtica, lo que provoca un estrechamiento progresivo (estenosis), cambios que comprometen la función de la válvula y afectan al flujo normal de la sangre a través del corazón. Los síntomas de la estenosis aórtica son dolor en el pecho, fatiga, falta de aliento, mareos, desmayos y dificultad para hacer ejercicio.

Sobre la Semana de Concienciación sobre las Valvulopatías

La Semana de Concienciación de las Valvulopatías (13-19 de septiembre de 2021) tiene como objetivo mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de la enfermedad a nivel mundial. El proyecto está liderado por Global Heart Hub, el grupo paraguas de las organizaciones de pacientes cardiovasculares, que incluye: Initiative Herzklappe de Alemania, Meine Herzklappe de Austria, Instituto Lado A Lado Pela Vida de Brasil, Alliance du Coeur de Francia, Cuore Italia de Italia, Heart Valve Voice de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón, AEPOVAC de España, EcoSerce in Poland, PACO de México, Croí, la organización benéfica para el corazón y los accidentes cerebrovasculares de Irlanda, Mended Heart de Estados Unidos y The Heart Association de Israel, y hearts4heart en Australia. La Semana de Concienciación por las Valvulopatías ha sido apoyada por Abbott, Medtronic y Edwards Lifesciences.

Sobre el Informe ‘Enfermedad de las válvulas cardíacas: trabajando juntos para mejorar la experiencia del paciente’

Este documento sido desarrollado por la alianza Global Heart Hub y escrito por la organización The Health Policy Partnership. En la iniciativa colaboraron Edwards Lifesciences, Abbott y Medtronic. Para más información sobre el Informe ‘Enfermedad de las válvulas cardíacas: Trabajando juntos para mejorar la experiencia del paciente’, visitar https://aepovac.es/charlas-con-ceci/

Sobre AEPOVAC

La Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardiacas y Anticoagulados es un colectivo de pacientes que tiene su razón de ser en ayudar e informar a los pacientes, familiares, cuidadores, etc. desde el conocimiento propio de las enfermedades cardiovasculares y en colaboración con los profesionales de la sanidad. Su actividad se resume en el lema “no tengas miedo, ten información”. Crean y forman parte del retorno social positivo, son fundadores y parte de Cardioalianza, plataforma que agrupa a organizaciones de pacientes con enfermedades cardiovasculares en España y FEASAN (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados). www.aepovac.es

