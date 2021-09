Aparatos reacondicionados, la alternativa para ahorrar en la vuelta al cole Comunicae

viernes, 17 de septiembre de 2021, 13:49 h (CET) Este año, según estima la OCU, las familias españolas gastarán de media por niño unos 1.890€ en la vuelta al cole. En este sentido, los aparatos reacondicionados son una de las alternativas para ahorrar en estas fechas. Desde Back Market, han lanzado un descuento del 5% para estudiantes Septiembre es un mes de inicios, vuelta al trabajo o al colegio. Y, por eso, supone un mes de numerosos gastos para las familias con hijos.

Concretamente, según un informe de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), las familias españolas gastarán este año de media unos 1.890€ euros por niño, aunque esta cifra varía según el tipo de centro al que acuda cada niño. En la educación pública este gasto no llega a los 1.000€, mientras que en la educación privada puede ascender hasta algo más de 6.000€.

Estos desembolsos suponen un gran esfuerzo para las familias, más todavía teniendo en cuenta la situación de crisis que se sigue viviendo provocada por la pandemia. En este sentido, una de las alternativas para ahorrar en estas fechas son los aparatos electrónicos reacondicionados.

Los aparatos reacondicionados han tenido una vida previa y, tras ser revisados o reparados por talleres especializados, quedan en perfecto estado de funcionamiento para tener una segunda vida totalmente útil.



En un mundo donde la tecnología cada vez es más necesaria para los estudiantes, desde Back Market, el Marketplace líder en tecnología reacondicionada, inciden en que, gracias a los reacondicionados, todas las familias pueden acceder a smartphones u ordenadores de última generación a precios más reducidos. Estos aparatos son entre un 30 y un 70% más baratos que los aparatos electrónicos nuevos, lo que abre el abanico de posibilidades a todos los estudiantes, en especial en un año marcado todavía por los efectos de la pandemia.

“Además, los aparatos reacondicionados cuentan con una garantía de dos años, lo que permite ofrecer una experiencia igual a la que se obtiene con los productos nuevos, pero a precios más asequibles”, explica Thibaud Hug de Larauze, CEO y cofundador de Back Market.

Descuento del 5% para estudiantes

Además, para que la vuelta al cole sea más llevadera, desde Back Market han querido lanzar un descuento del 5% en móviles, portátiles, cámaras, electrodomésticos, etc. exclusivo para estudiantes.

Para disfrutar del descuento solo es necesario tener un usuario en la web de Back Market y demostrar que actualmente se está estudiando en un colegio o universidad española.

