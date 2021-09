Emcesa firma un acuerdo anual con el Banco de Alimentos Comunicae

jueves, 16 de septiembre de 2021, 13:31 h (CET) Emcesa y el Banco de Alimentos de Toledo firman un acuerdo de colaboración en el que la empresa cárnica donará raciones de platos preparados. Con esta iniciativa, la compañía toledana dará continuidad a su proyecto de distribución gratuita de alimentos de primera necesidad en la provincia de Toledo Emcesa, empresa toledana dedicada a la producción de productos cárnicos, viene colaborando de forma habitual y desde hace varios años con organizaciones benéficas para proporcionar gratuitamente alimentos de primera necesidad a aquellas personas que lo necesitan o que se encuentran en una situación de exclusión social.

En este sentido, Javier Mancebo, director general de Emcesa, y Manuel Laza, presidente del Banco de Alimentos de Toledo, han firmado un acuerdo de colaboración, para que la compañía toledana pueda dar continuidad a su proyecto de distribución gratuita de alimentos de primera necesidad entre entidades benéficas dedicadas a la asistencia y el cuidado directo de personas necesitadas en la provincia de Toledo. De este modo, Emcesa donará a la entidad sin ánimo de lucro raciones de platos preparados. Además, en la Navidad de 2021 también se proporcionarán raciones de "cocido solidario", tal como se comentó en el acto de firma del acuerdo.

“Somos una empresa que trabaja día a día para ofrecer a toda la sociedad alimentos de primera calidad y que cumplen con las necesidades básicas de nutrición. Por ese motivo, firmamos este y otros acuerdos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que nos ayudan a llegar a todas aquellas personas que nos necesitan y que no tienen actualmente la capacidad de poder hacerlo por ellos mismos”, afirma el director general de Emcesa. “Este acuerdo fomenta aún más el buen hacer de Emcesa con la sociedad, que continúa siendo un claro ejemplo sostenible, social, económica y medioambientalmente, en el sector cárnico español”, termina Mancebo.

Plasmadas las firmas, y tras mostrar las instalaciones del Banco de Alimentos de Toledo a los directivos de Emcesa, el presidente de este resaltó la importancia de la ayuda ofrecida por tratarse no solo de una cantidad importante, sino también por el hecho de que se trate de productos difíciles de conseguir de no ser por una donación de este tipo y que, sin duda, serán magníficamente acogidos por las entidades benéficas a las que ayuda el Banco de Alimentos.

Esta iniciativa de carácter social que ha puesto en marcha la compañía, contribuye a la ejecución del ODS 2 de Naciones Unidas, cuyo objetivo es la mejora de la alimentación a través del acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente y la erradicación de todas las formas de malnutrición.

