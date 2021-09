Pragmatic Play lleva las tragaperras a StarVegas de Greentube La asociación permitirá a los usuarios de la entidad de igaming acceder a toda la cartera de títulos Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de septiembre de 2021, 09:47 h (CET) El proveedor de contenidos de casino en línea Pragmatic Play ha ampliado su presencia en Europa tras poner en marcha su conjunto de tragaperras con la marca italiana B2C de Greentube, StarVegas.it. La asociación permitirá a los usuarios de la entidad de igaming acceder a toda la cartera de títulos de Pragmatic Play, incluidos Wolf Gold, Sweet Bonanza y el primer título Megaways del proveedor, Great Rhino Megaways.

Además, Pragmatic Play también proporcionará su conjunto completo de herramientas de gamificación, Enhance, incluyendo sus premios drops y wins, que están diseñados para impulsar el compromiso y la retención de los jugadores.

"Pragmatic Play tiene una oferta de tragamonedas diversa y emocionante y estamos encantados de añadirla a nuestra creciente colección de productos", señaló Adam Warren, director general de StarVegas.it. "Encontrar contenido innovador es vital para mantener el crecimiento en nuestra industria y no podríamos estar más contentos con lo que Pragmatic Play aporta a nuestro casino". El proveedor elogia el último acuerdo por marcar "otro importante acuerdo comercial" en los mercados europeos regulados, con StarVegas siguiendo una serie de desarrollos ya desplegados en 2021.

En lo que va de año, Pragmatic Play ha introducido su nueva función de compromiso, ha dado a conocer una asociación con el proveedor de plataformas de igaming SkillOnNet, que ha permitido a la empresa producir un producto de bingo a medida The Masked Singer, y ha ampliado su presencia en Perú a través de la integración de múltiples verticales con el operador de casino online y apuestas deportivas Solbet.

Yossi Barzely, director de desarrollo de negocio de Pragmatic Play, añadió: "Estamos encantados de asociarnos con la marca del operador italiano de Greentube, StarVegas. "Crecer en los mercados regulados ha sido durante mucho tiempo una prioridad para nosotros y estamos muy contentos de lanzar nuestras tragaperras con un operador tan reconocido y popular". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.