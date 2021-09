Un estudio europeo concluye que la satisfacción en el lugar de trabajo está relacionada con la productividad Optimizar el puesto de trabajo mantiene a los trabajadores seguros, satisfechos y productivos Redacción

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 13:13 h (CET) Un amplio estudio llevado a cabo por Fellowes, empresa líder en soluciones de oficina, con una encuesta en la que participaron más de 6.000 trabajadores europeos, ha revelado que nueve de cada diez (96%) de los trabajadores españoles considera la satisfacción como algo importante para ellos en su lugar de trabajo independientemente de si éste se encuentra en la oficina o en casa. Además, el 93% de los españoles afirman que ese grado de satisfacción mejora su productividad en más de un 25%.

Con el fin de ayudar a comprender la actitud de los trabajadores en España hacia la satisfacción y productividad en el lugar de trabajo, los resultados de este estudio también sirven como información para las empresas con el fin de conocer la mejor manera de navegar por el nuevo modelo híbrido de trabajo, en el que una parte del mismo se desarrolla en la oficina y otra parte en casa.



En general los resultados de la encuesta en la que se destaca la importancia de la satisfacción en el lugar de trabajo, están respaldados por un análisis adicional del sentimiento en las RRSS por parte de Fellowes con casi dos millones de menciones hacia la satisfacción en el lugar de trabajo en el último año. Tras un año de teletrabajo y modelos híbridos, el estudio indica que el 37% de los trabajadores españoles que trabajan desde casa dicen que se sienten más productivos en la oficina y un 30% afirman sentirse más productivos con un modelo híbrido.

Este nuevo entorno de trabajo y las actitudes que muestran los españoles hacia él revela que no estamos muy alejados de trabajadores de toda Europa como Francia, Alemania, Países Bajos o Polonia, entre otros. Al analizar y comparar los resultados y las respuestas de todos los países incluidos en el estudio, se dibujó un paisaje de satisfacción en el lugar de trabajo basado en cuatro elementos fundamentales. Estos son:

Ambiente de trabajo limpio, en el que el 89% de los trabajadores en España reconocen que es importante que las empresas inviertan en un aire limpio y saludable utilizando purificadores de aire con filtro HEPA, afirmando que así mejora su productividad por la tranquilidad de respirar un aire saludable. Además, el 54% de todos los trabajadores europeos respondieron que una buena ventilación favorece un mejor olor en interiores lo que mejora el índice de satisfacción.

Espacio de trabajo saludable, destacando que el 91% de los empleados españoles cree que un espacio ergonómico es esencial para mejorar su productividad. Más de un 80% además dice que es importante que las empresas inviertan en ergonomía porque es invertir en productividad.

Un entorno seguro. En Europa el 66% de los encuestados, incluidos los españoles, están de acuerdo en que la posibilidad de deshacerse de forma fácil de documentos confidenciales o sensibles les da seguridad y mejora su nivel de satisfacción. Concretamente un 68% de los trabajadores en España considera importante la inversión en destructoras de documentos.

Orden y organización en el puesto de trabajo. Un 91% de los españoles afirma en este estudio que tener un espacio de trabajo limpio y organizado es importante para su productividad. Que las empresas inviertan en soluciones para organizar y almacenar la oficina es importante para un 85% de los empleados españoles.

Estos cuatro elementos son esenciales que sean garantizados por las empresas cuando se trata de trabajo híbrido. Y es que la mitad de todos los trabajadores se muestran satisfechos y reconocen un impacto positivo en su productividad si su configuración del set-up de trabajo es la correcta. Un 83% afirman que disponer de un entorno ergonómico que disponga de una buena silla con respaldo, un escritorio a su altura y un monitor adecuado a la altura de los ojos, lo consideran fundamental para esa mejora productiva. A tener en cuenta por las empresas: el 36% de los europeos prefiere la jornada híbrida frente a un 24% que prefiere sólo trabajar desde casa.

Finalmente uno de los mayores expertos europeos en cuanto a productividad, Martin Geiger, indica al respecto de los resultados de este estudio de Fellowesque “El futuro del trabajo es híbrido y ya no está relegado únicamente a la oficina en la empresa. El trabajo moderno ahora implica que los empleados dividan una parte de su tiempo de trabajo trabajando desde la oficina corporativa y otra parte trabajando desde la oficina en casa. El denominador común de las empresas más grandes del mundo es que sus trabajadores más productivos tienen como punto en común la satisfacción”.

Y, al hilo de la mejora sobre el equipamiento y ergonomía, afirma que “la transición exitosa hacia el futuro del trabajo híbrido implica que las empresas deben implementar estrategias prácticas que permitan a sus trabajadores estar bien equipados y satisfechos con la configuración del puesto de trabajo tanto de la oficina corporativa como de su oficina en casa. Cuanto mejor y más equipados estén y más satisfechos con sus condiciones de trabajo se encuentren, obtendrán resultados de mayor productividad”.



