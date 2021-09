Descubre a la directora creativa y polifacética Yared Ayala Actriz, poeta, cantante de éxito -la Voz de la Salsa- y experta en comunicación José Luis Ortiz

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 08:53 h (CET) Una mujer joven, actriz, cantante de éxito ( la Voz de la Salsa), experta en comunicación y Licenciada en Comunicación, Yared Ayala, una mujer polifacética, futurista e innovadora y que destaca como Directora Creativa de la gran Editorial Mexicana Ayame, que promociona últimamente la innovadora obra “Antología del Bicentenario de Centroamérica 1821-2021”, entre muchas de sus obras editadas.

Son muchos los nuevos conceptos que se usan en los nuevos tiempos y ante nuevas realidades destacamos a una mujer que busca dar un nuevo paradigma a la comunicación, mejorar sus skills en un mundo digital que busca fusionar su visión de la literatura y su amplia experiencia en otras facetas artísticas con el ADN de una editorial novedosa y contactar con un consumidor contemporáneo. La idea es aportar facetas de creatividad, imaginación y arte al producto y a la comunicación sin alejarse de la verdadera esencia de la literatura y del escritor.



Innovadora, emprendedora y entusiasta de todo lo que este mundo digital tiene para ofrecernos, intentando entender y desentramar el nuevo rol que el mundo editorial, lectores y escritores tienen que desempeñar en la nueva vida digitalizada más allá de los antiguos estereotipos.

Su principal misión es conseguir que el equipo pueda hacer el mejor trabajo posible, tanto en lo que hace referencia a las necesidades formales como que dispongan de los materiales necesarios, tiempos, ambiente y condiciones para que fluya el trabajo y que se sientan cómodos para poder sacar lo mejor de su talento. Ese es su gran objetivo diario, lograr que los diferentes equipos sean talentosos y eficientes.

En su día a día, trabaja muy duro para organizar un tetris complejo de muchos proyectos editoriales, pero también gestiona a diario la parte más emocional de cada uno de los integrantes del equipo, los dos pilares fundamentales para que surja la Creatividad, Organización y Talento. Con su trabajo consigue fomentar y retar la creatividad dando feedbacks o intentando aportar diferentes puntos de vista para mejorar cada idea. Ante esta pregunta ella misma me responde:

Apasionada por el mundo digital y la creatividad (en todas sus formas, y facetas como artista, actriz, cantante y Licenciada en Comunicación), ¿qué es lo que puedes aportar a estos nuevos tiempos y a la literatura, desde una de las más notables editoriales de México? Como actriz, cantante, poeta y Licenciada en Comunicación mi mayor aportación es la diversidad, la creatividad vista desde un ángulo artístico. El mundo literario se ha vuelto, en algunos casos, obsoleto y aburrido, por eso muchos jóvenes, y personas de todas las edades, no se sienten atraídas por la literatura o el mundo de la escritura. Se ha recluido, pienso que erróneamente, a la literatura en un espacio que equivocadamente, se denomina para los intelectuales, cuando en realidad nuestro trabajo como editorial y yo, como Directora Creativa, es utilizar todas las herramientas que nos facilita la nueva era y la tecnología para atraer y acercar a más lectores e incentivar a más escritores a través del mundo de las Redes Sociales, el mundo audiovisual, de propuestas creativas y especialmente el poder de la imaginación. Esa fantasía que todos tenemos y que tanta falta nos hace especialmente en estos tiempos, es lo que, realmente, nos mueve para leer y escribir.

Mis diferentes facetas ayudan a crear un concepto innovador que es mi búsqueda constante. Innovación en las editoriales, en la promoción, en la creación de los booktrailersy teasers a modo cinematográfico para aunar la inquietud visual, auditiva y literaria y que todo ello se fusione en un concepto innovador. Al fin y al cabo, ser una buena Directora Creativa se podría resumir en ser tremendamente empática con la ilusión y anhelo de los autores.



Quizás que mejor que una muestra de ello y aquí dejo el enlace del teaser del increíble proyecto internacional “Antología del Bicentenario de Centroamérica :1821-2021”: https://www.facebook.com/104664298179650/videos/2710435022589800 Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Descubre a la directora creativa y polifacética Yared Ayala Actriz, poeta, cantante de éxito -la Voz de la Salsa- y experta en comunicación #Viernesdepoesíahereje, oasis de saber La autopoiesis de la educación permanente da vida El unicornio hallado en Baeza A Elia Rodríguez, in memoriam ​«La tauromaquia agoniza en una unidad de cuidados paliativos» Entrevista a Luis Gilpérez Fraile, histórico de la lucha animalista en España, escritor y vicepresidente de ASANDA Carme Teatre inicia su XXVII temporada con la quinta edición del Cicle Escèniques LGTBI Cierra el ciclo El vuelo, del coreógrafo Daniel Morales, nominado al mejor espectáculo de danza en los Premios Réplica 2020