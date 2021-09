Cambium Networks amplía las soluciones inalámbricas de exterior para campus y redes públicas multiplicando el rendimiento y alcance de Wi-Fi 6

Cambium Networks, proveedor líder mundial de soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado hoy los nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 para exteriores XV2-2T, capaces de cubrir áreas significativamente mayores de la habituales en redes de área de campus y aplicaciones de hotspot Wi-Fi pública Los nuevos puntos de acceso ofrecen un alcance de hasta 1 km, lo que permite reducir significativamente los equipos necesario y reducir coste necesario para cubrir un área determinada. Además, trabajando junto con las soluciones cnWave multigigabit de 60 GHz de Cambium Networks para el backhaul Wi-Fi, los operadores de redes pueden cubrir grandes áreas con velocidades ultrarrápidas.

El punto de acceso Wi-Fi 6 para exteriores XV2-2T es la última incorporación a la cartera de soluciones de tejido inalámbrico de Cambium Networks, compuesta por distribución y backhaul inalámbrico fijo multigigabit, acceso Wi-Fi de alto rendimiento para interiores y exteriores y conmutación optimizada para redes inalámbricas, todo ello gestionado de forma centralizada a través del sistema cnMaestro™.

En las pruebas de campo, el XV2-2T se ha utilizado durante un evento de pruebas olímpicas en la pista comunitaria de McKenzie, en Oregón, como parte de una red de banda ancha PMP 450 CBRS que da soporte a cientos de asistentes, atletas y personal in situ, además de la transmisión de vídeo en directo del evento.

"El XV2-2T cuenta con antenas de alta ganancia que ofrecen un excelente rendimiento a grandes distancias. Durante el evento, un punto de acceso cubrió toda la instalación y proporcionó suficiente ancho de banda para transmitir vídeo del evento sin problemas a 157 dispositivos de usuario únicos", señala T. Geoff Turner, director general de Elevate Technology Group, un proveedor de servicios gestionados (MSP) líder en Oregón que ejecutó la instalación. "Los usuarios pudieron conectarse desde diferentes puntos al AP a distancias de varios cientos de metros sin problemas".

"Para ser un AP 'de exterior', debería llamarse un 'go through anything AP', ya que está rompiendo las barreras en lugares de difícil acceso para resolver los retos de instalación difíciles", comentó dijo Chaz Hager, presidente de North River IT.

Los nuevos sistemas también se han probado en la Universidad Mary Hardin-Baylor, ampliando la cobertura en todo el campus en los espacios públicos y a las zonas densas de eventos, con más alcance y mejor rendimiento de los sistemas anteriores.

Para Rad Sethuraman, Vicepresidente de Gestión de Productos de Cambium Networks, los nuevos equipos marcan un nuevo en la historia de Cambium Networks. "Fueimos pioneros en realizar llamadas de voz y vídeo de alta definición en distancias de hasta 245 km. Nuestras soluciones Wi-Fi cnWave de 60 GHz son capaces de alcanzar velocidades de >10 Gbps conectando edificios y emplazamientos en redes de campus, y ahora, la nueva solución Wi-Fi 6 para exteriores XV2-2T ofrece un alcance utilizable de hasta 1 km y es capaz de hacerlo con un coste total de propiedad significativamente menor en comparación con las soluciones de la competencia en el mercado."

El XV2-2T incluye funcionalidades clave que ofrecen una cobertura y un rendimiento extraordinarios:

Diseño de antena único: Las antenas de alta eficiencia ofrecen una media de 7 dBi de ganancia en 360 grados con la máxima ganancia y mínimos nulos

Salida PoE de hasta 30 vatios para dispositivos IP/Ethernet externos, como una cámara IP, un nodo de 60 GHz u otro punto de acceso Wi-Fi

Mayor intervalo de guarda y refuerzo para mejorar la integridad de la señal, especialmente en redes propensas a las interferencias

El diseño integral con hardware de montaje en pared o en poste que maximiza la flexibilidad de despliegue

Las opciones de cobertura incluyen la omnidireccional y la sectorial de 120 grados Como prueba de las capacidades de la solución, Cambium Networks realizó pruebas de alcance en exteriores del XV2-2T y de varias soluciones de la competencia conectadas a un cliente de smartphone. La versión omnidireccional del punto de acceso proporcionó más del doble de alcance en comparación con las soluciones de Ruckus y Meraki que se conectan a un teléfono inteligente. A una distancia de 1 km, el sistema fue capaz de ofrecer más de 40 Mbps de rendimiento de bajada sostenido.

"El mayor alcance del XV2-2T significa que se puede cubrir un área determinada con muchos menos puntos de acceso", indica Bruce Miller, vicepresidente de marketing empresarial de Cambium Networks. "Esto se traduce en una reducción significativa de los costes de equipamiento, backhaul, cableado, instalación y mantenimiento. A ello se añade un precio altamente atractivo que reduce drásticamente tanto la inversión inicial en la solución como el coste total de propiedad durante su vida útil."