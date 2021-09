Las piscinas ya no son (solo) para el verano, por elecro.es Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 11:19 h (CET) El coronavirus ha cambiado el modo de concebir la vida de muchas personas. Esto ha hecho que el hogar recobre gran importancia y mucha gente ha decidido devolver el uso a muchos rincones de sus casas que tan solo usaban de forma ocasional, como las piscinas en verano l hecho de que una pandemia mundial haya llevado a gran parte de la población a verse recluida en sus casas, desde las que muchas personas siguen trabajando, ha hecho que estas se replanteen su forma de vivir. Los datos inmobiliarios ya marcaron el año pasado una tendencia a abandonar el centro de las ciudades en busca de residencias en zonas más espaciosas, con terrazas y jardines, y también piscinas.

En estos momentos las empresas que se dedican a las mejoras del hogar afirman que las familias están invirtiendo en conseguir un mayor confort en sus casas, y en especial, aquellos que cuentan con piscina ya no se conforman en utilizarla solo en verano, sino que buscan nuevas formas de calentar agua de piscinas. De este modo, la piscina pasa de ser un elemento que se utilizaba solo en verano a un centro de reunión familiar durante todo el año, ya sea para relajarse o para hacer algo de ejercicio.

Sin embargo, no cabe duda de que la eficiencia energética y la preocupación por el medio ambiente también han influido en esta nueva tendencia, ya que en la búsqueda de estos calentadores para piscinas son muchas las personas que exigen que sean amables con el medio ambiente. Por ese motivo son muchos los que apuestan por hacer uso del calentador solar a la hora de calentar el agua de sus piscinas.

Indudablemente, los cambios de hábitos impuestos por la pandemia se acaban reflejando en el modo de vivir de las personas, y el hecho de hacer un mejor y mayor aprovechamiento de los hogares es siempre una buena noticia, no solo a nivel económico, ya que dinamiza todo el sector de las reformas y mejoras en el hogar, sino también por el hecho de crear una mayor conciencia de cuidados, tanto con las personas como con las propias casas en las que estas habitan.

