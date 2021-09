¿Cómo garantizar la prevención de riesgos laborales durante el teletrabajo? Guía técnica para identificar los principales factores de riesgo y detallar una serie de recomendaciones preventivas Redacción

martes, 14 de septiembre de 2021, 11:15 h (CET) Más de 1’8 millones de personas teletrabajaron en España el segundo trimestre de 2021, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Una cifra que ascendió a tres millones de personas en el mismo periodo del año anterior, en pleno confinamiento por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. El teletrabajo, como una forma de trabajo a distancia, se ha constituido como un modelo de organización en las empresas como alternativa a la organización tradicional. De hecho, para darle marco normativo este verano ha entrado en vigor la Ley 10/2021 de trabajo a distancia tras la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-ley 28/2020.

“Esta ley ha supuesto una regulación de los derechos de las personas trabajadoras que prestan sus servicios a distancia y con ello todo lo concerniente a la prevención de riesgos laborales”, ha explicado José Luis Cebrián, responsable de Prevención de Umivale. “Al igual que en la modalidad de trabajo presencial, las empresas tienen la obligación de proteger la seguridad y salud de sus trabajadoras y trabajadores por lo que su Plan de Prevención debe tener en cuenta esta modalidad y adaptarse a la misma”.



Para facilitar esta labor, la mutua ha preparado una guía técnica que recoge los principales factores de riesgo derivados del teletrabajo y detalla una serie de recomendaciones preventivas frente a los mismos. “La evaluación de riesgos laborales debe tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad, como los generales del espacio de trabajo, los riesgos ergonómicos, los derivados de agentes físicos como la iluminación o temperatura así como los riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, el tecnoestrés o de la no delimitación del tiempo de descanso”, ha apuntado Cebrián.

La empresa debe obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que teletrabaja. Una evaluación de riesgos que debe alcanzar únicamente la zona habilitada para la prestación del servicio, no del total de la vivienda. “Si la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tenga las competencias en materia preventiva, deberá emitirse un informe escrito que justifique dicha necesidad y contar con el permiso de la persona trabajadora. Si no se concediese dicho permiso, la empresa deberá desarrollar la actividad preventiva en base a la información recabada del trabajador según las instrucciones del servicio de prevención”.

La empresa debe informar y formar respecto a los riesgos laborales relacionados con el puesto de trabajo a todos sus trabajadores, independientemente de la modalidad. Una formación que debe incluir como mínimo información sobre los riesgos que pueden presentarse,las medidas de prevención y protección a adoptar, así como aspectos organizativos (herramientas y canales de comunicación y de gestión de incidencias, por ejemplo) además de información sobre cómo actuar en situaciones de riesgo grave e inminente.

Principales riesgos derivados del teletrabajo

La guía recoge también los principales riesgos a los que se puede exponer una persona que desarrolla su actividad a distancia y los ha englobado en tres grupos:

- Trastornos musculoesqueléticos (TME’s) derivados del propio ambiente de trabajo y las condiciones de la vivienda. Para evitarlos se deberá tener en cuenta aspectos relativos al diseño ergonómico del puesto de trabajo asociados a la mesa o superficie de trabajo (como la altura y superficie idónea, siendo especialmente importante que permita la movilidad de las piernas), la silla, teclado o reposapiés, entre otros.

- Fatiga visual generada por el uso de pantallas de visualización de datos. Se puede evitar con una adecuada iluminación, evitando reflejos y deslumbramientos y con la adecuada colocación de la pantalla en altura y ángulo de visión.



- Derivados de la organización del trabajo. Habilitar una zona aislada y específica en la vivienda, planificar las tareas y establecer un calendario con los tiempos de trabajo. Evitar realizar tareas domésticas durante el tiempo de trabajo y desconectar fuera de la jornada laboral.

