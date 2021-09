La Dermatitis Atópica, segunda causa más frecuente de visita al dermatólogo En los últimos 30 años la incidencia de la enfermedad se ha duplicado Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 14 de septiembre de 2021, 09:25 h (CET) Muchas enfermedades relacionadas con la piel, el órgano más grande del cuerpo humano, condicionan el día a día de millones de pacientes, y aún siguen existiendo necesidades no atendidas. Con motivo del Día Mundial de la Dermatitis Atópica (DA), Leo Pharma compañía experta y líder mundial en Dermatología Médica, quiere visibilizar el impacto de esta patología en la calidad de vida de los pacientes que la sufren.

También conocida como “eczema atópico”, la dermatitis atópica es hoy en día la enfermedad cutánea crónica más común en el mundo desarrollado. Actualmente, la DA afecta a entre el 15% y el 30% de los niños y a entre el 2% y el 10% de los adultos españoles. Unas cifras que los médicos dermatólogos ven con preocupación, ya que en los últimos 30 años la incidencia de la DA se ha duplicado y ya es la segunda causa más frecuente de visita al dermatólogo. Además, como es una enfermedad en la que existe un elevado riesgo de comorbilidades psicológicas, como la ansiedad y la depresión.



Según Marcin Kozarzewski, director médico de LEO Pharma Iberia, “la piel es un fiel reflejo de nuestro estado de salud y ánimo. Los últimos avances tecnológicos en dermatología nos permiten ayudar mejor a los profesionales sanitarios y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si tenemos en cuenta el considerable impacto físico, social y emocional de la dermatitis atópica, nuevas opciones de tratamiento que cubran todo el espectro de la gravedad de esta enfermedad se hacen más necesarias que nunca”.

LEO Pharma apuesta por los tratamientos biológicos

Por este motivo, y como laboratorio que cubre todo el espectro de gravedad de las enfermedades de la piel, LEO Pharma sigue dedicando esfuerzos a la investigación, desarrollo y comercialización de productos y herramientas que respondan a necesidades no cubiertas. En este sentido, recientemente la compañía anunció la aprobación por parte de la Comisión Europea (CE) de un nuevo tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes adultos que son candidatos a tratamiento sistémico. Es un hito significativo, ya que es el primer anticuerpo monoclonal humanizado de alta afinidad aprobado específicamente para bloquear e inhibir la citoquina IL-13, un factor clave de los signos y síntomas de la dermatitis atópica.

Otro ejemplo de la apuesta de LEO Pharma por mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades tópicas es la app DERMAGallery. Desarrollada por la compañía en colaboración con dermatólogos del Hospital Germans Trias i Pujol (Barcelona), DERMAGallery es un atlas fotográfico que ofrece más de 100 imágenes de casos clínicos reales en alta resolución. “Permite obtener diagnósticos diferenciales de psoriasis, dermatitis atópica… de más de 30 afecciones, las más habituales y relevantes en Atención Primaria, pero también de algunas no tan frecuentes como eczema numular, tiña corporis, parapsoriasis, pitiriasis rosada… “, según el Dr. Carrascosa, jefe Clínico del Servicio de Dermatología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y desarrollador de DERMAGallery junto a la Dra. Elena Del Alcázar, del mismo servicio.

El objetivo de LEO Pharma con esta app es ayudar en un diagnóstico diferencial de aquellas enfermedades de la piel que son más difíciles de identificar, como la DA, una patología de gran heterogeneidad que se manifiesta de forma distinta en cada paciente Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.