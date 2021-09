Condenados al 'no saber' La educación tiene su base en la familia y los conocimientos en los educadores Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

lunes, 13 de septiembre de 2021, 09:11 h (CET) “El proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) no prevé la realización de los exámenes de recuperación en la ESO”(El Español 11.09.21).



Hace ya muchos, década 1980, se quiso implantar, experimentalmente, el proceso de “EVALUCIACIÓN CONTINUADA”, además de considerar el papel secundario de los libros de texto. El Claustro de profesores era el que valoraba conocimientos, desarrollo humano, futuribles… Nunca se supo el resultado de analizar la eliminación de los libros de texto (su uso era meramente consultivo). Quisieron convertir las aulas en laboratorios, dirigidos por mediocres expertos, sin suficiente experiencia y sin exigirles, posteriormente, ninguna responsabilidad. El resultado: FRACASO GENERALIZADO. Como siempre, el GRAN ERROR fue estructurar la enseñanza desde la lejanía, en los despachos “inermes e inertes” del Ministerio.

Hoy, 2021, con todos los avances técnicos a disposición del Ministerio, cerramos la puerta del trabajo en equipo y volvemos a caer en el “DESPOTISMO ILUSTRADO” y convertimos a los estudiantes en “COBAYAS DE LABORATORIO” para “gloria indiferente” de algunos políticos.

El Claustro es un ente “DESCONOCIDO” para los padres y en el cual, como en todo, existen “fobias y filias personalísimas”… ¿Quién controla eso en una evaluación? No se analiza el grave daño que se hace premiando (ahora se dice “comprendiendo”) la falta de conocimientos sino que, además, se cuelga en la espalda de los estudiantes esforzados y en la puerta de las casas de los padres comprometidos el cartel de “¡INOCENTES!”.

¿Es tan difícil abrir un debate entre expertos independientes sobre estos temas? Los Gobiernos no pueden situarse por “encima del bien y del mal”; eso es soberbia política… Autismo Social… o simulando a Gironella, “Condenados a no saber”. Un buen educador COMPRENDE pero no se convierte en PASOTA… ¡AYUDA.!.

Para finalizar quisiera hacer una reflexión al mundo educativo. Si tanta responsabilidad decimos que tenemos por una buena educación y porque nuestros jóvenes estén preparados en conocimientos y en madurez social: ¿Alguien entiende que, terminado el curso (algunos lo hacen a primeros de junio), no se pueda proponer, por todo el CLAUSTRO, un TRABAJO RECOPILATORIO sobre los temas más importantes estudiados durante el ejercicio finalizado? Podría considerarse con un primer control… Podría verse el tiempo dedicado al estudio durante el verano… Podría verse los “agujeros negros”. ¿Por qué nadie lo propone de forma oficial? Eso sería premiar el esfuerzo… obligar a estar al día… y, sobre todo, a no utilizar el verano para vaguear y vaciar la mente.

La EDUCACIÓN tiene su base en la FAMILIA y los CONOCIMIENTOS en los EDUCADORES…. Ahí lo dejo… viejo soy… Inocente un poco… Ignorante NADA. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rafael Franco, precursor paraguayo de Velazco Alvarado y Hugo Chávez Ni yanquis ni marxistas, en años previos al advenimiento de Perón, fue la consigna de un militar que gobernó Paraguay ​Paradojas de la muerte de Abimael Guzmán Su "guerra popular" en 1980-92 no solamente atacó a los grandes grupos de poder sino a las organizaciones de los trabajadores ​Un salto en el vacío Sin la colaboración de los dirigentes políticos y religiosos de los países musulmanes, Occidente fracasará ​El equipo femenino de Sánchez, de fracaso en fracaso En España ya se empiezan a poner reparos a las opiniones de los ciudadanos que no sean políticamente correctas Todo se ha de centrar en las personas El valor y la valía de la persona siempre han de estar ahí, como fuente de comunión y avance