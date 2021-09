La CONFORTERMIA, una apuesta de ISBRAN por el bienestar animal

ISBRAN ha desarrollado la CONFORTERMIA, una solución energética eficiente que repercute en el confort ambiental y en el bienestar del sector porcino. La CONFORTERMIA aprovecha las prestaciones de la bomba de calor que capta la energía calorífica de los purines para reducir la temperatura en las zonas que lo necesitan. Así, en las zonas de maternidad, la temperatura desciende hasta los 22º-26º C en verano. Informa EKMB La Organización Mundial de Sanidad Ambiental (OIE) se refiere al Bienestar Animal así: “a la manera en que los individuos se enfrentan a su ambiente y contempla la sanidad, las percepciones de los animales, su estado anímico y otros efectos positivos o negativos que influyen sobre los mecanismos físicos y psíquicos del animal”. Según ISBRAN lograr el Bienestar Animal constituye actualmente un reto para los ganaderos. ISBRAN es una empresa zaragozana, pionera en instalaciones de geotermia, proporciona energías limpias, económicas y seguras para mejorar la producción porcina en calidad, a la par que aumenta la rentabilidad de las granjas. El Confort Ambiental constituye uno de los retos de esta empresa “utilizar sistemas de ventilación cada vez más eficaces y eficientes en la producción porcina que reduzcan a la mitad del consumo energético de la granja y mejore la confortabilidad”.

El Bienestar va allá de la propia salud de los animales, en este caso los cerdos, e implica factores tan diversos como la alimentación, el estado emocional, o el confort térmico o físico. La relación entre el cuidador y el cerdo tiene consecuencias directas sobre su nivel de bienestar y sobre la producción. Cualquier animal depende de su cuidador, una buena predisposición del personal, las características de la personalidad del granjero, el grado de satisfacción laboral, la empatía hacia los animales y los rasgos psicológicos, como la actitud y la personalidad, son determinantes a la hora de lograr un ambiente que favorezca el Bienestar Animal. Un ejemplo de solución energética eficiente para las granjas en cuanto a climatización es la CONFORTERMIA, desarrollada por ISBRAN.

La CONFORTERMIA aprovecha las prestaciones de la bomba de calor que capta la energía calorífica de los purines para reducir la temperatura en las zonas de la granja que lo necesitan. La solución consigue descender la temperatura hasta los 22º C - 26º C en verano en las zonas de maternidad, así consigue que las madres no sufran de estrés térmico y, a la vez, mantiene el calor en las placas de calefacción a 37º C durante las primeras semanas en las que el lechón necesita esa temperatura. La reducción de la ventilación forzada, al reducir la temperatura mediante enfriadoras y coolings adaptados con agua fría, conlleva un ahorro consumo energético en ventilación y un descenso en la propagación de virus y otras enfermedades.

En cuanto a los principales beneficios de la CONFORTERMIA, según ISBRAN el primero es una producción porcina en los meses de calor de mayor calidad y con consumos de agua y pienso adecuados gracias a la climatización que permite un descenso térmico en las salas e interior de las naves. Un segundo beneficio es la mejora del bienestar animal y, en consecuencia, de la salud animal porque emiten menos purines, respiran un aire de mayor calidad, la propagación de virus y otras enfermedades se reduce notablemente y el estrés animal es menor y, por último, un tercer beneficio, es el ahorro energético del consumo en ventilación y también de la potencia contratada, reduciéndose el gasto a la mitad.

La solución de CONFORTERMIA que ofrece ISBRAN en las granjas de madres y destete está basada en la Geotermia Porcina. En la actualidad, las instalaciones de Geotermia se realizan con captación horizontal y siempre que se pueda cuando se construya la granja o amplíen las naves. Aprovecha el circuito de agua fría al proporcionar el frescor necesario en el ambiente de las salas, una climatización y una eficiencia energética que repercute en la salud animal, ahorro energético y temperatura confort a las madres (15-20 ºC) reduciéndose su mortandad durante los golpes de calor o temperaturas elevadas Disminuye el estrés térmico, mejora su alimentación y, por tanto, su producción de leche mejora y en consecuencia el peso de la camada. Todas las instalaciones con Geotermia Porcina ya sean con Puritermia o Geotermia horizontal pueden adaptarse para proporcionar la Confortermia.

La nueva tendencia “de la granja a la mesa” lleva implícito la supervisión y revisión de la cría y cuidado de los animales, en definitiva, una trazabilidad transparente que cumpla con la normativa y exigencias del mercado. El Bienestar Animal va más allá del cumplimiento de la propia legislación por los ganaderos. Se ha convertido en una demanda social. La sociedad pide buenas instalaciones, mejorar las condiciones de los cerdos y sus producciones.

La innovación e integración de nuevas tecnologías en el sector porcino se han convertido en las mejores aliadas para facilitar e implementar el confort ambiental/animal. Estas herramientas constituyen la mejor oportunidad de estar a la vanguardia en la cría y el cuidado de los animales donde, además, el factor humano juega un papel clave a la hora de garantizar su bienestar y confort. El Confort Ambiental de la granja es determinante para la certificación de bienestar animal que la sociedad demanda a la hora de comprar el producto en el supermercado. A este respecto, la Puritermia (sistema geotérmico de aprovechamiento del calor del purín y reducción de las emisiones basado en la disminución de la temperatura del purín) desarrollada por ISBRAN acaba de ser nominada en el certamen de la Feria de Zaragoza (FIGAN) como Novedad Técnica 2021. Este concurso reconoce los productos desarrollados por empresas del sector que invierten en I+D+i y selecciona aquellos que destacan por su mejora o innovación tecnológica, sostenibilidad y respuesta a las necesidades del mercado.

ISBRAN: Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descabonización por el menor uso de energía.

EKMB