Despeñaperros... sin dignidad

No quiero ofender a nadie por eso de “despeña… perros”. La ironía es una de esas riquezas de estilo que nunca se debería perder. Estamos contemplando tantos resbalones de políticos situados en la estructura gubernamental, resbalones de grupos politizados financiados, resbalones de ideólogos olvidadizos de lo que han predicado, que es extrañísimo que nadie se haya despeñado como cualquier montañero despistado. No digo que se mate, pero el susto que se lleva es morrocotudo (Aquí en la España de todos, NO, los “tíos”, siguen)





“ATAQUE HOMÓFOBO…” ¡Fake news”! “BALAS AL MINISTERIO… A LOS POLÍTICOS…” ¡Fake news”! “FUERA EMIGRANTES…” ¡Fake news”!

Cualquier persona con el mínimo sentido de Estado, de Justicia, de Dignidad, estaría bajando Despeñaperros o el Naranjo de Bulnes lo más deprisa posible para esconderse en su casa, hasta que el miedo o el ridículo se le pase. Aquí, en España, en el Gobierno, en las sedes de los partidos, en los grupos “amañados”… da todo igual; como se dice: “EL QUE SE SUBE AL CARRO, BAJARSE, NO SE BAJA… HAY QUE TIRARLO… ¡Con lo bien que se va sentadito!”

Todos ellos deberían comprarse el “libro blanco” de los políticos europeos. Esos que han sido capaces de dimitir “porque se equivocó la secretaria, pero yo soy responsable de ella”… Aquí, ni buceando encontraríamos a alguno con un poquito de parecido. Aquí, en España, lo importante es llevar grabado el “género” (siempre subvencionado), la dignidad brilla por su ausencia, pero no hay que preocuparse: “La Historia nos mostrará multitud de cadáveres a los pies de Despeñaperros, por no bajar despacio e ir por el camino correcto, el más digno”.