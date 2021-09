​Las ventajas de la filtración industrial para las empresas Cualquier tipo de industria debe regirse por una serie de normativas sanitarias que cada vez son más exigentes Redacción

jueves, 9 de septiembre de 2021, 10:25 h (CET) Cualquier proceso industrial en el que podamos pensar está sujeto a mecanismos de control y calidad. Mecanismos, además, bastante rigurosos. Así, no es de extrañar que sectores tan importantes como el de la alimentación, el farmacéutico o incluso la cosmética tengan que tener esto siempre presente. ¿Cómo consiguen adaptarse a estos mecanismos de control? Con opciones como la filtración. Los procedimientos de filtración son esenciales para poder controlar elementos contaminantes, recuperar sólidos u obtener líquidos limpios, entre otros. Los elementos filtrantes son, por tanto, una parte esencial para la industria, así, empresas como Finsajob, especialista en tejidos y materiales de filtración, trabajan con todo tipo de industrias actualmente, desde la química o la minera pasando por la alimentaria, papelera o textil.

Ventajas de la filtración industrial

Aunque, como comentamos, es una cuestión muchas veces legal, no está de más hablar de las ventajas que la filtración industrial ofrece a la industria.

Cumplimiento de las leyes y normas ambientales

Cualquier tipo de industria debe regirse por una serie de normativas sanitarias que cada vez son más exigentes. Cada producto fabricado y sacado al mercado, cuenta con análisis minuciosos y controles rigurosos. Los controles de filtración ayudan a que la producción se ajuste a estas medidas de seguridad y garantía.

La legislación actual en tema ambiental vigila muy de cerca aspectos como: • Agua • Contaminación acústica • Emisiones de fuentes fijas • Emisiones de fuentes móviles • Lodos y biosólidos • Impacto ambiental • Suelos • Residuos • Medición de concentraciones • Metodologías • Protección de flora y fauna

Con sistemas de filtración podemos controlar todos estos puntos, pero no sólo para que la industria se ajuste a los criterios que marca la legislación, también para contribuir con el medio ambiente. Gracias a estos sistemas se disminuye la problemática ambiental.

Ahorro energético

La energía tiene un precio, algo que no sólo saben en la industria. Por tanto, desperdiciar energía significa que, de alguna forma, también estamos tirando el dinero. En este punto, hay que resaltar que los sistemas de filtración también consumen energía. Es esencial apostar por empresas que ofrezcan filtros o carcasas de alto rendimiento y gran calidad, pues en este caso se ahorra muchísimo dinero al año, además de proteger los productos de contaminantes.

Productividad

¿Cómo pueden ayudar los sistemas de filtración en la productividad? Muy sencillo. Invertir dinero en este tipo de sistemas no sólo hace que la industria cumpla con los controles y pasen las auditorías de calidad, también puede traducirse en una mayor producción. Por ejemplo, un sistema de filtración de aire será capaz de disminuir los paros en máquinas.

Recuperación de materiales y respeto al medio ambiente

Un correcto sistema de filtrado puede ayudar a la industria a separar y recuperar sustancias que posteriormente pueden reutilizarse. Si ponemos un ejemplo práctico, en la industria de papel se podría reutilizar el agua, un bien escaso. Así, no solo se ahorra dinero, también se ahorra en términos medioambientales. Podemos decir, así, que cualquier sistema de filtrado está vinculado a una producción sostenible.



