Los colegios vuelven de excursión en 2021

martes, 7 de septiembre de 2021, 16:32 h (CET) Hi! Ocio, agencia especializada en la organización de excursiones, explica las ventajas de las actividades complementarias al aula El curso pasado muchos centros educativos dejaron de realizar viajes y salidas fuera de las aulas, como medida preventiva ante el COVID-19. Estas actividades tienen beneficios como la mejora de la autoestima, la responsabilidad y la madurez de los alumnos. Para organizarlas, nace una nueva plataforma online, Hi! Ocio, con más de 60 excursiones de cultura, innovación o educación emocional.

En la Comunidad de Madrid hay más de 3.300 colegios, entre públicos y privados. Y debido a la incertidumbre frente al COVID-19, las medidas de seguridad e higiene, el límite de aforos y cierre de museos o centros de actividades de ocio y cultura para niños y jóvenes, muchos dejaron de organizar excursiones o actividades complementarias fuera del aula.

Y eso, a pesar, de los 6 beneficios que ofrecen este tipo de actividades:

- Ayudan a asentar los conocimientos teóricos que se adquieren en las clases, mostrando a los alumnos su aplicación en el mundo real.

- Aumentan la motivación de los chavales en su aprendizaje, gracias a experiencias que van más allá de los libros.

- Fomentan la convivencia, creando vínculos entre compañeros en entornos diferentes al colegio.

- Impulsan el trabajo en equipo, pues hay muchas actividades en las que los alumnos tienen que conseguir objetivos a través de la colaboración.

- Descubren nuevos lugares o los ven de forma diferente.

- Consolidan la autoestima de los niños, ya que tienen que desenvolverse y desarrollar su autonomía en escenarios y ámbitos diferentes.

Para ello existen multitud de actividades de cultura, naturaleza, innovación y ciencia, deporte y aventura, gastronomía, sostenibilidad o educación emocional. Como las que organiza Hi! Ocio, la nueva plataforma online que nace para ayudar a colegios, institutos, centros educativos, fundaciones y organizaciones sociales. Profesionales turísticos para ponérselo fácil, organizando sus excursiones, viajes o actividades fuera del aula. Se encargan de todo: desde la idea (hay más de 60 propuestas diferentes), hasta la contratación de visitas, autobuses, guías… y el disfrute de la experiencia.

¿Qué es Hi! Ocio?

Hi! Ocio es una agencia especializada en la organización de viajes y actividades complementarias para colegios, institutos, asociaciones, fundaciones y grupos. A través de su web hiocio.com ofrece multitud de excursiones diferentes: cultura, innovación y ciencia, deporte y aventura, naturaleza, educación emocional, gastronomía y sostenibilidad. Incluso excursiones a la carta.

En un solo sitio web, profesores y educadores, encuentran ideas diferentes para hacer con sus alumnos y que pueden contratar en un simple click. Además, de inspiración y facilidad, trabaja por la comodidad, garantía y seguridad de los grupos. Porque se encarga de organizarlo todo: contratación de visitas y rutas, guías, autobuses, traslados, etc. Para que los colegios y centros educativos no tengan que preocuparse por nada. Porque sus máximas son: tranquilidad, seguridad, flexibilidad, sostenibilidad, profesionalidad y comodidad.

Vídeos

Hi! Ocio. Vuelven las excursiones a los colegios



