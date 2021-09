​De ninguna parte, la nueva novela de Julia Navarro La obra de esta periodista-escritora ha cautivado a millones de lectores en más de treinta países, con las siete novelas que ha publicado Jaime Ruiz de Infante

sábado, 4 de septiembre de 2021, 20:11 h (CET) “De ninguna parte” narra el viaje de dos hombres en la búsqueda de su identidad. Abir Nasr presencia, impotente, el asesinato de su familia durante una misión del ejército israelí en el sur de Líbano y jura ante los cadáveres de su madre y su hermana pequeña que perseguirá a los culpables durante el resto de su vida. Noche tras noche su amenaza irrumpe en los sueños de Jacob Baudin, uno de los soldados que han participado en la acción mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose al dilema de luchar contra enemigos que no ha elegido para intentar reconciliarse con una identidad que le viene dada por su condición de judío. Sus vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas con las que El Circulo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa.



La autora aborda en esta novela grandes temas muy presentes en toda su obra: la búsqueda de identidad, el desarraigo y el peso del pasado. “Con De ninguna parte vuelvo a reflexionar sobre la condición humana. Para mí, escribir es intentar viajar al abismo del alma de los personajes. Una de las preguntas que no dejo de hacerme es hasta qué punto nuestro origen nos determina, es decir, dónde están los límites de nuestra libertad o cómo esa libertad está condicionada. (…) El desarraigo es un elemento determinante en los dos protagonistas de la novela, y tanto Abir como Jacob comparten un sentimiento: las circunstancias que les han sido dadas les han impedido tener arraigo, raíces, sentirse parte de algo, de una familia, de una sociedad, de un país. De manera que vuelvo a enfrentarme al dilema tan orteguiano de las circunstancias. Son dos jóvenes que se van haciendo a sí mismos a fuerza de incertidumbre y desesperanza”, reflexiona Julia Navarro.

Los personajes femeninos

Frente a estos dos personajes, destaca el de Noura, prima de Abir. Como otros en la novela, ella sí ha conseguido definir quién quiere ser, en cierto modo ha sabido desarraigarse para cumplir su sueño: ser cantante. Inexorablemente, también su pasado la persigue, pero ella ha podido huir del destino que Jamal, su padre, un integrista religioso, quería imponerle: la de la esclavitud a la que se somete a muchas mujeres obligadas a vivir de rodillas ante el sexo masculino.

La escritora se vale de dos generaciones de mujeres para mostrar dos caras de una misma moneda. Así la joven Noura se niega a seguir los preceptos del padre, por mucho que a los varones de su entorno les avergüence su comportamiento: que vista y hable como quiera, que se niegue a ponerse el hiyab, que muestre su cuerpo libremente, que opine y que decida sobre su futuro lejos de las cadenas que pretenden privarle de su libertad como ser humano. Se rebela pese a todo, aún sabiendo que sus actos le pueden ocasionar la muerte «O la envías al Líbano y que allí la casen o... ya sabes lo que hay que hacer con una mujer que deshonra a su familia. Yo estoy dispuesto a vengar con su sangre nuestra vergüenza». Del otro lado aparece Fátima, su madre, la eterna sufridora, la mujer que calla obligada por su educación y el miedo, pero que desea proteger a su hija. La mujer incapaz de encarar a su marido, pero que obligada por la presión es capaz de alzar la voz: “Sólo hay otras dos chicas que lleven hiyab en el liceo... Vivimos en Francia, Jamal...”

La obra de esta periodista-escritora ha cautivado a millones de lectores en más de treinta países, con las siete novelas que ha publicado: La hermandad de la Sábana Santa, La Biblia de barro, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Dispara, yo ya estoy muerto, Historia de un canalla y Tú no matarás.

A lo largo del mes de septiembre, se publicará en Latinoamérica – México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú o Ecuador- así como en Estados Unidos, países donde recientemente se ha estrenado con gran éxito la adaptación audiovisual de Dime quién soy.

La primera cita con sus lectores tendrá lugar el viernes 10 de septiembre en la Feria del Libro de Madrid, donde firmará ejemplares de su obra ese día y durante los tres fines de semana y presentará la novela en un acto abierto el viernes 23. Dos días después, el domingo 25, participará en el Hay Festival en Segovia y a partir de ahí empezará una larga e intensa gira por librerías de toda España. No faltará tampoco este otoño a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el evento literario más importante de Latinoamérica.

Publicación en castellano en Plaza & Janés y en catalán en Rosa dels Vents, tanto en formato impreso como digital y en audiolibro. Páginas: 432. P.V.P.: 22,90 €. Ebook: 10,99 €.

​"Las tres caras de Raúl", de Dama Oscura Lectura ágil, amena y que especialmente engancha por la coherencia de la historia en sí misma. Tiene todos los ingredientes de una novela inolvidable