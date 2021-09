Principales causas de accidentes de tráfico El exceso de velocidad o la conducción en estado de embriaguez son algunos de los detonantes más comunes Redacción

viernes, 3 de septiembre de 2021, 08:56 h (CET) Los accidentes de tráfico representan momentos tensos y dramáticos para todos los involucrados, especialmente si el accidente en cuestión genera víctimas fatales, lo que es una situación bastante engorrosa a raíz de los procesos de compensación que pueden ocurrir y en los que un abogado de accidentes puede hacer acto de presencia.

En este contexto, una de las mejores acciones que pueden emprenderse para ahorrarse este dolor de cabeza es conocer de antemano cuáles son las causas más frecuentes detrás de los accidentes de tráfico en pro de prevenirlas en la medida de las posibilidades. A grandes rasgos, las causas más comunes de estas calamidades son las siguientes: Exceso de velocidad Pese a que se ha advertido en múltiples oportunidades a través de campañas de concientización, sigue siendo relativamente habitual encontrar conductores que supera, aunque sea por poco, la velocidad permitida para una vía o camino específico, lo que los deja cerca de perder el control de su vehículo y provocar una calamidad. Esta temeridad por parte de los conductores que incurren en el exceso de velocidad puede deberse principalmente al exceso de confianza que puede provocar la circulación en una vía o autopista previamente conocida, lo que podría dejarlos susceptibles a varios tipos de descuido. Conducción en estado de embriaguez Otra causa común y también bastante advertida de los accidentes viales es la conducción en estado de ebriedad, es decir, bajo los efectos de determinadas cantidades de alcohol. Esta es una situación bastante peligrosa en la medida en que los sentidos del conductor se encuentran afectados, impidiéndole tener un juicio adecuado de lo que ocurre a su alrededor. Contrario a lo que podría pensarse en un principio, la conducción en estado de embriaguez no es una situación exclusiva de adolescentes o adultos, sino una circunstancia que puede atravesar a todos los grupos demográficos, tanto hombres como mujeres, uno de los aspectos que la vuelven tan urgente para las campañas de concientización. Clima Las condiciones meteorológicas adversas constituyen otra de las causas habituales de los accidentes de tráfico, destacando en particular por no corresponder del todo al ámbito de acción del conductor, sino a su entorno. La incidencia del clima en los accidentes de tráfico se relaciona con su capacidad de afectar las condiciones de la vía en que circulen los autos, haciéndolas más resbalosas (y reduciendo su fricción), o al agregar obstáculos para el vehículo, como puede ocurrir con las nevadas. Sin embargo, las condiciones climáticas pueden y afectan al coche como tal, principalmente al disminuir la visibilidad del conductor. Desperfectos del auto Los accidentes de tráfico ocurren también por un deterioro o avería en determinados componentes del auto y que sean necesarios en casos específicos. Podría decirse que el caso emblemático de este escenario es un fallo en los frenos justo cuando el vehículo debe pasar por una pendiente en bajada. Este es uno de los escenarios por los que se hace mucho énfasis en la responsabilidad que tiene el conductor no solamente con los otros conductores, sino también con los peatones, responsabilidad que se atiende en parte al garantizar que su vehículo no está fallo en ningún aspecto y que pueda reaccionar satisfactoriamente en el caso de una eventualidad. Teléfono móvil El uso del teléfono móvil al conducir se ha vuelto de un tiempo hasta ahora una de las principales causas detrás de los accidentes viales. Evidentemente, esto se debe a que el conductor no atiende del todo lo que sucede frente a sus ojos, dejando margen para que ocurra un choque, deslizamiento vehicular, salida de carril o cualquier otra situación de riesgo. Esto ha podido abordarse parcialmente a través de innovaciones tecnológicas que han facilitado a los conductores poder realizar y recibir llamadas mientras están detrás del volante, pero incluso con ellas se han registrado accidentes vehiculares, por lo que no representa una solución plena a esta problemática, razón por la que las autoridades invitan a los conductores a no fiarse del todo de dichas aplicaciones.

