​‘Golpeado, pero no derrotado’, de Brian Giner Además de contar su experiencia en este libro, el autor también ofrece charlas sobre el bullying a estudiantes de instituto Redacción

jueves, 2 de septiembre de 2021, 13:34 h (CET) El tema central de ‘Golpeado, pero no derrotado’ (Punto Rojo Editorial) es el bullying. Su autor, Brian Giner, explica: “Es una historia basada en hechos reales. Durante 12 años de mi vida he estado sufriendo acoso escolar. Desde que empecé a sufrirlo, me di cuenta de que la mayoría de los casos quedaban olvidados/silenciados. No quería que mi historia fuera una más".



Brian Giner afirma que "es una etapa a la que me gustaría poner un final pero, lamentablemente, no puedo. ¿Por qué? Fácil. Con este libro pretendo que todos los adolescentes/adultos que lean el libro sepan que los sueños se cumplen si luchas por ellos hasta conseguirlos. Por último, lo más importante: jamás cambies por nadie, sé tú mismo".



Además de contar su experiencia en este libro, también se dedica a dar charlas sobre el bullying a estudiantes de instituto, especialmente a alumnos de primero a tercero de la ESO, acercándoles sus vivencias y mostrándoles lo perjudicial que puede llegar a ser este tipo de acoso.

