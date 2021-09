La desinformación sobre el cáncer de colon retrasa su diagnóstico Los bulos sobre la colonoscopia provocan miedo e influyen de forma negativa en una detección precoz de este tipo de tumor Redacción

jueves, 2 de septiembre de 2021, 12:27 h (CET) La desinformación sobre el cáncer colorrectal retrasa su diagnóstico, con consecuencias que pueden llegar a ser fatales para el paciente. Esta es una de las principales conclusiones del informe de consenso #CáncerdeColonsinBulos, llevado a cabo por representantes de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y la asociación de pacientes con cáncer colorrectal Europa Colon España, que participan en la campaña del mismo nombre promovida por el Instituto #SaludsinBulos. La iniciativa cuenta con la colaboración de Laboratorios Norgine.



El cáncer de colon y recto es el tipo de tumor con mayor incidencia en España y en las sociedades occidentales, y afecta tanto a hombres como mujeres. Además, tiene una elevada mortalidad: es la segunda causa de muerte por cáncer. Sin embargo, se trata de una enfermedad curable si es detectada a tiempo. Así, los autores del informe #CáncerdeColonsinBulos destacan que, cuando es diagnosticado en sus primeras fases, puede ser curado en un 92% de los casos. “El cáncer de colon ya no es una condena de muerte si su detección es precoz, se puede tratar con éxito”, advierte la doctora Sabela Carballal, miembro de la Asociación Española de Gastroenterología.

En el diagnóstico temprano juega un papel importante la colonoscopia, prueba estándar de esta enfermedad. Pese a que los expertos coinciden en asegurar que es una prueba indolora, segura y eficaz, todavía existe miedo entre algunos ciudadanos para someterse a ella, un temor infundado que aprovechan los propagadores de bulos. En el decálogo de mitos sobre el cáncer colorrectal, elaborado por el instituto #SaludsinBulos, en colaboración con Europa Colon España y la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, entre los bulos más difundidos se encuentran los relacionados con la naturaleza dolorosa de la colonoscopia o el riesgo de perforación.

La importancia de los programas de cribado

Otra conclusión importante de este informe está relacionada con la necesidad de más información sobre los programas de cribado de cáncer de colon. “Es prioritario concienciar a la sociedad sobre las pruebas de detección y su importancia, aunque no aparezcan síntomas previos. Los programas de cribado pueden servir para detectar una lesión, quitarla y evitar que se convierta en un cáncer. La falta de información sólida influye negativamente en la participación de los ciudadanos en los cribados y aumenta los bulos”, asegura la doctora Carballal.

De este modo, los firmantes del documento recomiendan a los profesionales sanitarios implicados en el abordaje del cáncer colorrectal “estar en redes sociales para difundir información veraz sobre detección precoz y llegar con estos mensajes a la población”.

Malas noticias y humanización en cáncer colorrectal

La comunicación de malas noticias es otro tema que preocupa en cáncer de colon, al detectar “falta de apoyo psicológico tanto a pacientes como a profesionales sanitarios a la hora de afrontar este momento, siendo uno de los mayores fallos de la comunicación clínica”, comenta Juan Carlos Cañamares, miembro de Europa Colon España.

En esta comunicación de malas noticias es imprescindible hacer uso de la humanización y la empatía. “Para responder con mayor empatía a las emociones negativas expresadas por los pacientes es necesario formar a los especialistas en cáncer de colon. Esta comunicación empática ayuda a mitigar la sensación de angustia y a que los pacientes sean más honestos con su profesional sanitario y acepten sus consejos”, explica Carlos Mateos, coordinador de #SaludsinBulos.

El papel de la teleconsulta

