​“Las tres caras de Raúl”, de Dama Oscura

Dama Oscura es una autora que me encanta: sus historias suelen ser emotivas, optimistas y estar bien tramadas. “Las tres caras de Raúl” no es una excepción.



Hacer una reseña de una nueva novela de Dama Oscura o lo que es lo mismo Beatriz Muñoz, pues es su pseudónimo, ya conocemos sobradamente su narrativa. Poco puedo decir de nuevo de ella y como siempre asegurar que leer es colgarte la sonrisa al inicio y no quitártela hasta el final. Es engancharse en los primeros párrafos y no poder parar de leer hasta terminarla. Me fascina su especial modo de contar historias y leerla en una novela que tiene toques de romanticismo además de estar condimentada con la esencia justa de misterio es un placer como hay pocos.



No hay duda de que para muchos de nosotros su nombre ya es sinónimo de tirarse de cabeza para conseguirla y leerla. Y claro, yo me tiré, a pesar de las muchas novelas que tengo pendientes de leer. ¡Qué bien lo he pasado!

Las tres caras de Raúl, al completo, tiene personajes que te atrapan nada más aparecer. Ya de entrada sus nombres te dan la pista de ir a pasarlo en grande: Raquel, Sonia, Alba, Alex, Raúl, Estela y Henry. Curiosamente los protagonistas principales quizás no sean tanto las personas sino un libro que se titula “Estela” que escribe Henry Welt y una leyenda de un asesinato.

Este relato tiene una novedad muy especial y es que una vez en la que se han presentado todos los protagonistas y se ha escrito un preámbulo de la historia que ocupan las primeras 27 páginas, la autora de la oportunidad de elegir tres finales, a cada cual más interesante, para el lector: el Final Rosa, el Final Negro y el Final Rojo.

La verdad que yo he leído los tres y si tuviera que elegir uno no sería capaz de ello, pues todos ellos eran realmente fascinantes y totalmente coherentes con la historia. Si bien el estado de ánimo marca mucho la elección, tengo la duda si realmente no es el final el que te marca el estado de ánimo.

Yo abogo por la última alternativa, al menos en mi caso, en el que llevo no se cuántas reseñas de diferentes e importantes novelas, he perdido la cuenta. Esta ha sido un inmenso placer que he disfrutado y he deleitado hasta la última palabra.

Puedo asegurar que esta es una de las que más me ha impactado por su lectura ágil, amena y que especialmente me ha enganchado por la coherencia de la historia en sí misma de la ficción que emociona, estremece y engancha.

Si te gustan las historias que conmueven, si te llama la magia de la palabra escrita, esta novela te va a hacer disfrutar hasta puntos inimaginables. Tiene todos los ingredientes de una novela inolvidable, que aprovecho para recomendar en estos días de vacaciones o en esos fines de semana que estamos en casa, una experiencia más que recomendable.

Enlace para su venta: https://www.amazon.es/dp/B09BY27ZW8/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_129Q7K0QRVPG7R803J6W