¿Qué son los códigos de error OBD2? Permiten al conductor alertar o estar al tanto del estado de su vehículo en todo momento, notificando cualquier tipo de problema Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de agosto de 2021, 10:10 h (CET) Los códigos de error o códigos DTC son problemas en el funcionamiento de un automóvil que quedan registrados en los módulos de control. Asimismo, cumplen con la función de encargarse de la gestión electrónica de diferentes componentes o sistemas.



Frecuentemente, este tipo de señales son asociadas con la luz de check engine que se encuentra encendida de forma permanente, no obstante, estos códigos abarcan mucho más que fallos en el propio tren de potencia.

Los códigos DTC han ido evolucionando junto con las nuevas tecnologías que se han ido implementando en los nuevos modelos de automóvil conforme pasan los años. En los primeros vehículos, la gestión electrónica estaba limitada únicamente a la inyección de combustible, por lo que la cantidad de códigos DTC existentes era mucho menor a la que existe hoy en día, siendo apenas algunos pocos.

Con el paso del tiempo, la gestión electrónica comenzó a administrar también el sistema de encendido de los vehículos, así como los controles de emisiones contaminantes, trayendo consigo nuevos códigos que ampliaron el sistema DTC. Afortunadamente, gracias a sitios como codigosdtc.com, en la actualidad se puede conseguir la mejor guía informativa en español para solucionar cualquier fallo de un vehículo, de forma que en ella es posible consultar el significado de todos los códigos DTC existentes, facilitando la tarea de identificar los fallos que dan estos avisos. Los códigos OBD2 Los códigos OBD2 son códigos DTC del tipo alfanumérico, donde cada uno de los dígitos que lo componen representa una ruta específica del diagnóstico del vehículo. Lo primero que el código indica al conductor es una letra, la cual puede tener diferentes significados, dependiendo del lugar del vehículo en el cual se desarrolle la incidencia.

P = Powertrain. Los códigos relacionados con el motor y la transmisión automática.

B = Body. Los sistemas que constituyen la parte de carrocería y confort.

C = Chasis. Los sistemas relacionados con el chasis.

U = Network. Engloba los errores relacionados con la transmisión de datos de un módulo a otro.

El segundo valor presente en los códigos DTC es el número. Este indica si el código es completamente genérico o se encuentra dentro de OBD2. Sin embargo, se trata de algo particular que el fabricante dispuso para ese problema en específico; aunque también se pueden generar códigos universales al mismo tiempo.

0 es un código completamente universal, conocido como SAE.

1, 2 o 3, son códigos del fabricante, no obstante siguen siendo OBD II o CAN.

El tercer dígito del código indica el subsistema en el cual está ubicado el fallo. De este modo el código indica la ubicación precisa del problema en el coche por medio de este dígito.

El 1 indica un fallo ocasionado por un problema con un sensor que puede afectar a la relación aire/combustible, o cualquier otro problema que afecte al buen funcionamiento de esta.

El 2 está relacionado con algún problema en el sistema de alimentación del vehículo, bien sea la bomba de combustible o los inyectores, entre otros componentes.

El 3 está relacionado con algún problema en el sistema de encendido.

El 4 está relacionado con el desempeño de un sistema anticontaminación.

El 5 está relacionado con un error de la marcha mínima. Comprende las válvulas IAC – ISC o todo sistema motorizado.

El 6 indica un problema del PCM, esto puede estar relacionado con sus circuitos de procesamiento, como pueden ser memoria y procesador, o algo referente con masas y positivos fuera de especificaciones.

El 7 y el 8 están relacionados con la transmisión automática o con los sistemas controladores de tracción a 4 ruedas.

Los códigos DTC o de error permiten al conductor alertar o estar al tanto del estado de su vehículo en todo momento, notificando cualquier tipo de problema que pueda presentarse en alguno de los sistemas del automóvil. Por esta razón, es importante tener conocimientos básicos del significado de cada uno, o de lo contrario, recurrir a herramientas como las guías o bibliotecas que muestran estos códigos online. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué son los códigos de error OBD2? Permiten al conductor alertar o estar al tanto del estado de su vehículo en todo momento, notificando cualquier tipo de problema ​Las 3R de los neumáticos ​Una de las máximas del ecologismo es la que habla de reducir el consumo, reutilizar productos y artículos y reciclarlos Esto es lo que debes revisar en tu coche si has disfrutado de unos días de vacaciones en la playa ​Las altas temperaturas y el salitre afectan directamente al buen estado del vehículo Operación retorno: consejos para que el sol no se convierta en un problema a la hora de conducir La luz solar puede ser tan peligrosa durante la conducción como otras condiciones meteorológicas con peor fama, como la lluvia, la niebla o la nieve ​Las mejores ofertas de renting para este verano Gracias a esta modalidad podrás tener el coche de tus sueños con todo revisado antes de emprender tu viaje