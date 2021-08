STARLITE Catalana Occidente 2021

Un año más Starlite se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes de la noche marbellí. Aunque parece que fue ayer, han pasado ya 10 años desde que Starlite empezó su andadura, he seguido muy de cerca su evolución y he de reconocer que no ha hecho más que crecer desde entonces, se ha convertido sin duda alguna en uno de los eventos musicales más importantes de la Costa del Sol y me atrevería a decir de toda Europa. El espacio no te deja indiferente, la cantera en la que está situado confiere cierto halo mágico, la acústica es fantástica, en definitiva,un enclave espectacular.

Uno de los anfitriones de la gala, Antonio Banderas, comentaba no hace mucho: "El festival ha servido para institucionalizar una ciudad como esta que vive del turismo. El formato fue un éxito desde el principio, aunando ocio con gastronomía, moda, naturaleza. Es de alabar el arrojo que ha demostrado Sandra García-Sanjuán, arriesgándose en tiempos difíciles", afirmó.



En la programación de esta edición pisan escenario artistas de la talla de Tom Jones, Raphael, Beret, Plácido Domingo, Nathy Peluso, Tomatito, David Bisbal, Aitana, Ara Malikian, Rozalén….

También han apostado por una nueva generación de artistas, como el triple concierto pop del pasado 11 de agosto, protagonizado por Nil Moliner, Dani Fernández y Pol Granch, que emocionaron a los allí presentes con sus canciones…

Abriendo la velada, Pol Granch y su inconfundible estilo, que en tres años le ha hecho pasar de ser joven promesa de la música a uno de los nuevos artistas más importantes del momento.

Canciones como 'Tengo que calmarme', 'Late' o 'En llamas' hicieron vibrar a los espectadores de La Cantera.

Tras él, la actuación de Dani Fernández, que fue desgranando un repertorio de canciones entre los que se encontraban 'En llamas', 'Grace', '6 de septiembre' o 'Soldadito de hierro', un tema para el que contó con la inestimable colaboración sobre el escenario de su autor, Nil Moliner, donde juntos se marcaron uno de los grandes momentos de la noche.Como broche de oro, las canciones 'Bailemos' y 'Disparos', las más aplaudidas y coreadas de la actuación, que hicieron a Dani Fernández expresar estas palabras de agradecimiento y despedida:"Estoy en un sueño, me gustaría dar las gracias a Sandra (García-Sanjuán), a Starlite por creer en mí, en un tío que viene de un pueblo pequeño, con sus canciones, con su banda, con su familia...".

"Estoy muy agradecido a toda la gente que hace que siga en este sueño y espero estar aquí de nuevo dentro de muy poquito", decía Dani Fernández antes de dejar el escenario para dar paso al último concierto de la noche, al de Nil Moliner, que hizo bailar alos asistentes desde sus asientos.

Canciones como 'Hijos de la tierra', para continuar con temas optimistas y pegadizos como 'Mi religión' o 'Mejor así', 'Calma', 'Me quedo' y para finalizar, 'Bailando', una canción con la que Nil Moliner se despidió agradeciendo la oprtunidad de estar allí.

El festival boutique es un trampolín para artistas, pero también un lugar donde disfrutar en familia de la música en directo. Así, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, acudió a ver el concierto junto a su marido y sus dos hijos, al igual que Valeria Mazza, que también llegó acompañada de Alejandro Gravier y sus hijos. Ambas familias vieron el espectáculo desde el Palco Presidencial junto a Sandra García-Sanjuán e IgnacioMaluquer.



También acudieron a esta cita con la música, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, el cantante Cepeda, y Javier Tudela entre otros.