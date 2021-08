​Si tiene letra, no es el himno de España Un real decreto otorga al Estado los derechos sobre el himno nacional María del Carmen Portugal Bueno

martes, 24 de agosto de 2021, 11:37 h (CET) En la clausura de un festival de música se cantó una letra con la partitura del himno de España. Esta acción fue comentada en diferentes medios de comunicación afirmando que se había cantado el himno nacional de España. Sin embargo, esto no es cierto. Si tiene letra, no se trata del himno español.



El Real Decreto 1560/1997 aprueba oficialmente la obra titulada «Marcha Granadera» o «Marcha Real Española» como el himno nacional de España. Y su partitura oficial está recogida en esta misma norma.

La composición musical del himno no contiene letra alguna. Técnicamente consta de «una frase de dieciséis compases, dividida en dos secciones, cada una de las cuales tendrá cuatro compases repetidos», podemos leer en el artículo 2.

Además, en el anexo del real decreto se pueden encontrar las partituras de banda, de orquesta y de reducción para órgano, que sirven de «referencia para cualquier versión de grupo de cámara». No existe articulado que haga mención a letra alguna, ni siquiera su posibilidad.

Por su parte, en el Real Decreto 2027/1998 se informa que la partitura oficial fue armonizada «por el maestro Pérez Casas, en la que se introducen la revisión y la orquestación, llevadas a cabo por el maestro don Francisco Grau Vergara, Director de la Banda Real de Palacio, quien ha cedido a título gratuito al Estado Español los derechos de explotación de su obra según documento privado de 21 de mayo de 1998».

En este real decreto se otorga al Estado los derechos sobre el himno nacional. Entre estos derechos se encuentra el de «transformación, su arreglo, adaptación, traducción, y cualquier otra modificación en su forma de la que se deriven unas obras diferentes». En relación a este privilegio, podría entenderse la posibilidad de dotar al himno español de texto. Pero, hasta el momento, solamente ha habido intentos que han fracasado. Así que, actualmente, el himno nacional de España carece de letra.

