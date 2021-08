Onlyvegan: la mejor opción de compra online para el veganismo Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de agosto de 2021

La opción por la que las personas deciden tomar una postura ética que elude utilizar cualquier producto que provenga del sufrimiento de algún animal recibe el nombre de veganismo.

Este auge ha creado un nuevo mercado de oportunidades para tiendas especializadas como Onlyvegan, un negocio familiar, que busca proveer a los consumidores veganos de productos de alta calidad, tales como embutidos veganos o helados veganos, además de asesorar a sus clientes con aquellos productos que no pueden faltar en este tipo de alimentación.

Productos veganos para el verano Hay quienes piensan que el mundo de la comida vegana es caro y muy complicado debido a la poca variedad de productos que se encuentran. La realidad es que el veganismo cuenta con una gran gama de productos que cubren los requerimientos básicos nutricionales que el cuerpo necesita.

Onlyvegan es una gran alternativa de tienda vegana que tiene a disposición de sus clientes una gran cantidad de alimentos nutritivos. Gracias a su amplia oferta de alimentos, las personas veganas tienen la oportunidad de disfrutar de barbacoas y helados en la época más esperada del año. Onlyvegan cuenta con una amplia sección de embutidos veganos, quesos veganos e incluso helados. Todos ellos libres de crueldad animal y una alternativa totalmente saludable para cualquier momento del día.

Onlyvegan no solo atiende pedidos personales en su tienda en Madrid, sino que además sus clientes pueden realizar sus compras de forma online a través de la página web.

Lo que no debe faltar en la alimentación vegana Una gran opción para las compras saludables es Onlyvegan, ya que dispone de productos envasados y a granel con una frescura certificada. Además de la atención al momento de realizar la compra de los productos, las propietarias del lugar ofrecen asesoría gratuita sobre aquellos alimentos que no pueden faltar en una alimentación de este tipo.

Los granos como los frijoles son imprescindibles en el carro de compra, ya que son una gran fuente de proteínas y de fibra que pueden prepararse en varios platos, sopas, acompañantes, cremas y demás. Otros alimentos imprescindibles son la chía, el arroz, la quinoa y el maíz, cereales que aportan una gran cantidad de nutrientes al cuerpo.

Los frutos secos son necesarios y, ya sean crudos o tostados, se utilizan en la cocina para aumentar el número de proteínas dentro de las comidas. Las mermeladas naturales y tortillas son la gran alternativa en la hora de la merienda.

Onlyvegan surge en respuesta a las exigencias de este nuevo auge del veganismo que busca alimentos y productos que cubran las necesidades de este estilo de vida. Un espacio en Madrid dotado de excelentes productos que además cuenta con la atención personalizada de sus propietarias, que apuestan por un modelo alimenticio basado en el respeto de la vida de otras especies.

