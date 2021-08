El franquismo evolutivo Facebook ha borrado de mi cuenta la presentación «Darwin tenía razón ¿quién es quién?», dando entrada a una imagen titulada «La evolución casi perfecta» José Enrique Centén

lunes, 23 de agosto de 2021, 08:35 h (CET) Facebook ha borrado de mi cuenta la presentación «Darwin tenía razón ¿quién es quién?», dando entrada a una imagen titulada «La evolución casi perfecta», donde aparecía como ejemplo un primate y un anterior presidente de España. Otras imágenes y caricaturas han aparecido en prensa escrita o titulares televisivos de este mismo personaje o de otros incluso ofensivas, cuando no denigrantes, en programas de entretenimiento a mi entender más molestos y pocas rasgaduras de prendas se ha visto, pero la imagen que puse fue compartida poco más de 900 veces y Facebook la ha suprimido, ¿a instancias de quién?, ¿qué me puede ocurrir dentro de poco?, ¿aparecerán los GAL?, ¿me secuestrarán?, el desconocido señor X actuará o habrá una acción para silenciarme.

Ya sufrí persecución, condena y encarcelamiento desde 1970 durante la dictadura, volverá a hacer lo mismo que el dictador este aprendiz de brujo que se encumbró como adalid de la democracia, ¡es inaudito!, él se ha convertido en parte de la larga sombra del franquismo.



casas viejas 23/ago/21 14:07 h. De todos es conocido que Pedro Sanchez fracasó al intentar engañar a "Isidoro"/FG. El fallo estuvo en Iván Redondo que no le dijo que el de Bellavista/Sevilla había sido el mas listo del clan de la "Tortilla" (Peces Barba, Luis Solan, A. Guerra, etc). Quien tuvo retuvo y guardó para la vejez. De ahí que se pase por los cataplines la puerta giratoria y la plantilla completa de primates. Ahora bien, la España corrupta puede con esto y mucho mas. Ahí estan esos liberados sindicales de la Andalucía del voto cautivo que distinguen a la primera un gambón de Huelva de una gamba de Sanlucas. Por eso es tan importante que el TJUE se haya fijado en la "sentencia" del jerezano Pedro Pacheco sobre la justicia. Hace 34 años y tiene plena vigencia. Por eso puede ser observador avanzado para asuntos de justicia. Con ese nombramiento España se la juega. Y no digamos si finalmente el ex dirigente de IU y condenado por Bankia Moran Santin decide cambiarse el nombre para evitar un conflicto diplomatico con la Santa Sede. Y Lesmes mantiene que para entender ese 76% que no cree/confia en la justicia hay que ponerse en el lugar del que roba gallinas. Y en ese plan.

