Plácido Domingo deslumbró en el Starlite Marbella Festival Junto a Marta Sánchez cantó el Himno de España creado por la madrileña Francisco Acedo

@Acedotor

jueves, 19 de agosto de 2021, 14:04 h (CET) Starlite Catalana Occidente, el festival donde cada noche es única y atesora recuerdos memorables que hacen historia, fue testigo anoche de un momento inconmensurable, el de Plácido Domingo y Marta Sánchez cantando a dúo, por primera vez sobre un escenario, el Himno de España creado por la cantante madrileña.



Los asistentes al enclave emblemático de La Cantera vivieron con emoción este hito que puso el broche de oro a un espléndido concierto ofrecido por Plácido Domingo junto a la soprano Saioa Hernández y el acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida magistralmente por Eugene Kohn.

La cita musical estaba programada para recibir a Plácido Domingo junto a la soprano Ainhoa Arteta, que no pudo acudir por sus recientes problemas de salud y que se excusaba así a la organización del festival: "me será imposible estar en Starlite Catalana Occidente con mi gran amigo Plácido Domingo, pero estaré con el alma y con todo mi corazón en el festival que adoro y siento mi casa”.

Por su parte, Plácido Domingo tuvo unas cariñosas palabras para ella: "Lamento muchísimo que mi querida Ainhoa no pueda acompañarme en esta ocasión sobre el escenario de Starlite. Queremos todos desearle una recuperación muy pronta a Ainhoa Arteta y que pueda hacer un concierto con ella para recuperar este espectáculo. Esperamos volverla a ver brillar muy pronto".

En esta ocasión, el barítono Plácido Domingo compartió escenario con Saioa Hernández a quien el madrileño dio paso dándole las gracias por su presencia: "Queremos agradecer a otra gran soprano española, Saioa Hernández, con quien he compartido escenario en diversas ocasiones, inclusive en la Scala de Milán, por haber aceptado el llamado y haberse unido al concierto en las últimas horas". Saioa Hernández es la soprano española más internacional de la actualidad. Debutó de la mano de Montserrat Caballé y ha actuado en los más prestigiosos teatros europeos, lo que la ha convertido en una nueva estrella de la lírica mundial.

En este sentido, Saioa Hernández declaró sentirse "muy feliz por estar este año en Starlite. Cantar junto al maestro Plácido Domingo es siempre un honor. Le deseo a Ainhoa que pronto esté en plena forma y fuerte como siempre".

Plácido Domingo, Saioa Hernández y la Orquesta Sinfónica de Málaga se repartieron un excelso repertorio compuesto por piezas de Fausto, Hamlet, Romeo y Julieta, Tosca, La Gioconda, La del soto del Parral o Carmen. Además, interpretaron conjuntamente un tema de Il Trovatore, de La del manojo de rosas y El gato montés.

Como artista invitada, la velada contó con la cantante madrileña Marta Sánchez, que ofreció una impecable interpretación vocal de 'Nostalgias' y 'Los nardos'.

De esta forma, el concierto llegaba a los bises con los tres artistas sobre el escenario para cantar 'Bésame mucho', bajo la atenta mirada de la fundadora de Starlite Catalana Occidente, Sandra García-Sanjuán, que había subido al escenario para agasajar a los artistas con unas flores.

Le siguieron temas como 'Calle el labio' y 'El día que me quieras', cantadas por Plácido Domingo y Saioa Hernández o 'Del cabello más sutil', interpretada por Plácido Domingo en solitario y, como colofón final de un espectáculo apoteósico, el Himno de España escrito por Marta Sánchez y cantado a dúo por ella junto al barítono y ex tenor Plácido Domingo. "Esto es un acto de generosidad. Maestro, mil gracias", decía una Marta Sánchez visiblemente emocionada mientras el público les agradecía la experiencia única con una intensa ovación.

Entre los asistentes que acudieron al histórico concierto se encontraban el ex presidente José María Aznar con Ana Botella, la familia Gravier Mazza, Genoveva Casanova, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Jaydy Michel con Rafa Márquez, Carmen Lomana, Olivia de Borbón y Julián Porras, la Princesa Beatrice de Orleans, Pedro y Begoña Trapote, Rafael e Inmaculada Ansón, Raúl Sénder e importantes empresarios y presidentes de varias empresas del Ibex. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Plácido Domingo deslumbró en el Starlite Marbella Festival Junto a Marta Sánchez cantó el Himno de España creado por la madrileña ​La noche más solidaria de Starlite en Marbella superó todas las expectativas Con Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas al frente Yared Ayala: 'la voz'. Mujer polifacética, voz espectacular, alma solidaria “Escucho música a través de mi cuerpo. Incluso cuando estoy mezclando canciones en el estudio de grabación, si no me muevo, sé que algo anda mal" "Somos esclavos de la aprobación de la sociedad, de nuestro propio ego" Entrevista a Gabriela Franco, artista internacional que ha recibido varios premios en las Vegas y que es una de las más destacadas cantantes de Latinoamérica ​Pablo Alborán a lo grande en Starlite Catalana Occidente Marbella En esta ocasión, el artista presentó ‘Vértigo’, el disco de pop español más vendido del año 2020, un trabajo que él mismo describe como “pura vida”