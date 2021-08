Ya estamos en la radio FM chilena “La radio en frecuencia modulada tiene un encanto heredado de la amplitud modulada” Abel Pérez Rojas

martes, 17 de agosto de 2021, 14:15 h (CET) Con la reciente experiencia de que mi programa #Poesíaalasocho es retransmitido todos los días a las ocho de la noche en Chile, a través de Radio Puelche 90.5 FM, he reflexionado sobre mi andar en la radiodifusión.



El balance en sí, puede parecer ajeno a más de un lector, pero, creo que el ejercicio puede ejemplificar la oportunidad que cada quien tiene de regresar sobre sus propios pasos y caer en cuenta que todo encierra carga de futuro, y que, nada es en vano, aunque a veces tardemos años en comprobarlo.

Aquí mi recuento.

La radio en frecuencia modulada tiene un encanto heredado de la amplitud modulada. Sí, aquella que reinó gran parte del siglo XX.

Cuando pienso en la radio vienen a mi mente ineludiblemente aquellas imágenes de antaño, en las que las personas se reunían en torno a su equipo receptor para escuchar series, programas de entretenimiento, barras musicales y las noticias del día.

No puedo soslayar los recuerdos familiares en torno a la radio, por ejemplo, revivo aquellos momentos en los que mi madre guisaba mientras escuchaba las melodías de Pedro Infante, Agustín Lara, Lola Beltrán, la Sonora Santanera y los programas divertidísimos de la Tremenda Corte. Son infaltables en estos recuerdos las aventuras de Kalimán, “El Hombre Increíble” y más recientemente, la época dorada del llamado rock en tu idioma de la década de los ochentas.

En ese devenir, traigo a mi mente mi primera entrevista en la radio de amplitud modulada de Tehuacán, Puebla, mi ciudad de origen.

Recuerdo que fue un día catorce de febrero con motivo de la obtención del primer lugar en el género epistolar de un concurso convocado por una radiodifusora local.

Años más tarde, ya en la ciudad de Puebla, mi paso en “Por Amor a la Vida”, un programa radial sabatino, dirigido por mi amigo José Luis Chávez Cortés, transmitido durante varios años en la HR 1090 de AM.

En ese espacio radiofónico hicimos varias transmisiones históricas de las cuales alguna vez dejaré testimonio aquí.

Posteriormente, después de múltiples entrevistas en la radio local poblana, a finales del año 2006 brinqué por primera ocasión a la radio por Internet, en la estación XHTVFM.com, propiedad de mi estimado amigo Octavio Ramos.

A partir de ese año he estado de manera ininterrumpida en el ciberespacio gracias a Sabersinfin.com, primero en la modalidad de radio por internet, y ahora, por las transmisiones vía streaming a través de las bondades de Youtube y Facebook.

Por cuestiones de tiempo podría dar un salto para abordar la más reciente aventura en la radio de frecuencia modulada, pero debo mencionar ineludiblemente dos momentos significativos.

El primero, el vínculo que establecimos, gracias a los buenos oficios de Octavio Morales y la amabilidad de José Luis León, por quienes casi durante un año (2015), transmitimos cada semana una hora, desde el estudio de Sabersinfin, dentro del programa El Chicharro, por la señal de Onda Cit 99.5 FM, radio abierta de Santa Cruz de Tenerife, España.

Luego, años más tarde, gran parte de la programación de Sabersinfin.com se retransmitió a través de CNR Noticias, televisión por cable y señal abierta para el norte de México y el sur de Estados Unidos.

Transmisión generada desde nuestros estudios en la capital poblana y retransmitida desde Rosarito, Península de Baja California para ciudades en ambos lados de la frontera, como: Tijuana, San Diego, Valle Imperial, Calexico, Mexicali, Yuma y San Luis Río Colorado.

Seguimos manteniendo los vínculos e interacción informativa con CNR Noticias, gracias a la visión periodística y calidad humana de Mario Rivera Salgado, director del canal, quien ha autorizado que los contenidos de Sabersinfin, lleguen a la audiencia a través de su página corporativa en Facebook.

Nuestra relación con CNR Noticias nos ha dejado algunas experiencias históricas, pero, eso, también será motivo de otra reflexión.

En fin, después de este brevísimo resumen que en el tiempo significan alrededor de cincuenta años, ahora, a través de las ondas electromagnéticas de Radio Puelche 90.5 FM, estamos interactuando con el público de Pucón, comuna de la Provincia de Cautín, en la Región de Araucanía, situada en el sur de Chile.

Nos emociona saber que estamos llegando a esa audiencia que nos sintoniza a través de sus equipos de radio.

No puedo dejar de sentir agradecimiento y cariño por la radio que me hace recordar de dónde vengo. Sí, estamos en la frecuencia modulada, la misma que según algunos, tiende a desaparecer, pero para quienes hemos sabido lo que significa ganar un espacio digno en el abrumador Internet, nos sabe a miel esta nueva experiencia.

Estoy seguro de que en breve le estaré platicando nuevas vertientes y la ampliación de nuestra travesía en la radio frecuencia modulada de Chile.

