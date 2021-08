Ideas para un salón moderno y de diseño, por Decoración y reformas Comunicae

viernes, 13 de agosto de 2021, 13:53 h (CET) El salón es el corazón de la casa, donde se reúne con la familia o los amigos. Debe ser cómodo, acogedor, tranquilizador, en definitiva, debe ser un reflejo de la personalidad Tanto si se trata de un nuevo hogar como de una simple reforma de una antigua residencia, la decoración está demostrando ser la forma definitiva de añadir encanto a cualquier entorno vital.

Sin embargo, para conseguir un resultado impactante, no basta con decorar. También es necesario que la decoración se haga de forma profesional.

Si se pregunta cómo decorar una vivienda con éxito, consulta en este artículo algunas ideas que ayudarán a hacerlo como un profesional.

Decoración de la casa: lo que hay que hacer primero

Antes de pensar en la reforma o la decoración propiamente dicha del entorno vital, se debe dedicar el tiempo necesario para tomar una serie de decisiones con el fin de avanzar rápidamente.

Elegir un estilo de decoración

Cuando se trata de la decoración y reforma del hogar, hay un gran número de opciones posibles en cuanto al estilo. Entre ellos se encuentran el moderno, el clásico, el contemporáneo, el vintage y el retro.

Antes de empezar a decorar, se tiene que decidir cuál de estos estilos quiere tener en la vivienda durante meses o incluso años.

Para hacer la elección ideal, hay que tener en cuenta las preferencias y gustos personales. Esta elección es muy importante, ya que determinará lo que ocurrirá después.

Establecer un presupuesto para la decoración

Decorar una casa requiere algunos gastos. Estos gastos cubrirán una serie de costes como la pintura, el mobiliario, la iluminación y otros elementos.

Antes de embarcarse en la obra, es conveniente fijar un límite financiero que se intentará respetar. La determinación del presupuesto dependerá en gran medida de la amplitud de las obras que se deseen realizar.

Determinación del alcance de los trabajos de decoración

A la hora de decorar la casa, tienes dos opciones.

En primer lugar, se puede optar por una decoración completa del hogar . En este caso, será una decoración a gran escala que se percibirá en toda la casa.

. En este caso, será una decoración a gran escala que se percibirá en toda la casa. En una segunda fase, se puede optar por realizar trabajos de decoración menos extensos. En este caso, se decorarán las habitaciones principales de la casa. Además, para decorar con éxito la vivienda, se debe ir habitación por habitación. De hecho, las ideas de decoración que hay que poner en práctica para obtener un resultado impactante varían considerablemente en función de la habitación que se vaya a decorar.

El salón: la primera habitación a decorar

El salón es sin duda la habitación principal de una casa. Es el lugar donde todos los miembros de la familia se reúnen para pasar tiempo juntos. Para dar la bienvenida a los invitados y hacer que se sientan cómodos.

Esta variedad de usos demuestra la importancia del salón en cualquier entorno vital. Pero, ¿cómo se debe decorar?

Debido al tamaño relativamente grande, el salón suele ofrecer más libertad en términos de diseño interior. Esta ventaja permite aportar un gran número de elementos decorativos a la habitación.

Pintar las paredes del salón

Para decorar con éxito un salón, es importante volver a pintar las paredes, especialmente cuando se trata de una reforma. Cuando se entra en una habitación, el color de las paredes es lo primero que se percibe.

PORTAL PINTORES aconseja que el color de las paredes juega un papel importante, ya que permite a cualquier visitante hacerse una idea de la personalidad y el gusto del ocupante. Por lo tanto, debe elegirse con tacto e ingenio.

Para elegir el color perfecto, hay dos opciones:

Se puede elegir uno de los colores más recomendados (incluyendo combinaciones de colores) para un salón

Se puede dar un toque de originalidad al salón eligiendo los colores favoritos. ¿Qué colores se deben elegir para el salón?

Dada la función que desempeña el salón en una casa, se recomiendan especialmente ciertos colores o combinaciones de colores.

Es bueno saber, que el blanco sigue siendo el color por excelencia para el salón. Se puede combinar con cualquier otro color para crear una cierta originalidad.

En general, se deben evitar los colores oscuros para el salón, ya que pueden debilitar el resultado de la decoración. En su lugar, se puede optar por colores claros o ligeramente sobrios como el gris, el azul, el verde o el beige.

Si se trata de un color brillante, como el rojo o el morado, atenúa el brillo pintando sólo una parte del salón con él.

Añadir un segundo color más tenue ayuda a crear un cierto equilibrio visual. Si le cuesta decidirse, se puede realizar algunas rayas en una pared del salón con los colores preseleccionados.

Elegir el color que más le atraiga de entre todos los colores utilizados para hacer las rayas. Ahora que ha hecho una elección, puede seguir adelante y aplicar la pintura.

El salón tendrá un nuevo aspecto y se puede comenzar a notar los efectos de la decoración.

Elección del mobiliario

Los muebles viejos o anticuados en una decoración nueva no son una buena combinación. Si se quiere perfeccionar la decoración del salón, considera la posibilidad de cambiar los muebles y el mobiliario.

Para obtener un resultado sublime, opta por muebles que se salgan de lo común. Los armarios a medidas con estilo son la mejor manera de crear originalidad en un espacio vital.

El objetivo es tener muebles y mobiliarios nuevos agregar confort en el salón y contribuyen en la belleza del salón con un excepcional diseño.

Ya sea un sofá, una mesa de centro, un armario de televisión o una librería, todo debe elegirse en función de un criterio decisivo: el estilo y el diseño.

Antes de comprar los nuevos muebles y el mobiliario, hay que tener en cuenta el tamaño del salón. Hay que evitar comprar muebles demasiado grandes ya que no permiten la libre circulación de aire en la habitación. Por muy bien que se decore un salón, éste puede perder el encanto.

Jugar con la luz

La luz es un elemento esencial de la decoración, ya que es el factor que realza todos los demás componentes de la decoración.

Cuando está presente en una habitación, su contacto con el color de las paredes ofrece un resultado estéticamente impresionante.

En caso de mudarse a otra vivienda, es importante asegurarse que durante el día se tenga suficiente luz natural en las habitaciones. Si no lo hace, se puede realizar algunas reformas para crear salidas de luz diurna.

Para iluminar el salón por la noche, se pueden instalar lámparas de diseño en ambos lados. Por ejemplo, los focos, si se montan en el techo y se encienden, producen un efecto muy atractivo.

Agregar accesorios

La mejor manera de finalizar la decoración de la vivienda y dar un toque de originalidad es añadir algunos accesorios.

Para un salón, los accesorios más elegantes son:

Cuadros: Seleccionar 2 o 3 cuadros bonitos para colgar

Seleccionar 2 o 3 cuadros bonitos para colgar Jarrones: Muy de moda, aportarán un toque moderno a la habitación.

Muy de moda, aportarán un toque moderno a la habitación. Cortinas o persianas

Instalar una lámpara de araña. En cualquier caso, organizar la decoración para que el salón quede aireado, es necesario para un confort óptimo.

