La guía definitiva de código de vestimenta y de comportamiento en casinos

Acudir a un casino es un evento en la vida de muchas personas, y por supuesto tienen que seguirse unas reglas de atuendo para no desentonar en el local. La mayoría de casinos y bingos piden a sus clientes seguir unas normas de etiqueta y una serie de reglas a la hora de acudir a sus instalaciones.



Tanto si el cliente es aficionado al juego de casino online como si es una visita al casino físico lo que gusta es importante seguir una serie de normas de etiqueta y comportamiento para que el momento se desarrolle de la manera más cómoda y divertida posible. En yocasino.es destacan algunas de esas normas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las normas pueden variar de un casino a otro, por eso es interesante consultar cuáles son las normas de cada uno antes de visitarlo. Vestir de forma apropiada Entre las reglas no escritas sobre la etiqueta en los casinos es de destacar que se debe vestir apropiadamente. Con ello se entiende que no se puede entrar en ellos con un atuendo demasiado informal como es el caso de las chanclas, los pantalones cortos o las camisetas de tirantes. Si bien no es necesario llevar un esmoquin cada vez que se acuda al casino, sobre todo si el cliente se va a quedar en la zona de tragaperras, es cierto que se solicita que los clientes vayan debidamente vestidos, de forma que no llamen la atención. Lo ideal, como se ha comentado antes, es que se comprueben los requisitos del local antes de ir. Prohibido hacer fotos de las salas Otra de las reglas que destacamos en yocasino.es es que no se deben hacer fotos en los casinos. Se puede entrar con un teléfono móvil, pero no se pueden hacer fotos del interior del local. Cuando se acude al casino se debe silenciar el móvil y si se va a jugar en alguna de las mesas es preferible que se apague, para que una llamada no interfiera en la tensión y la concentración del juego. Si un cliente se pone a hablar por teléfono en mitad de una partida, es posible que le inviten a irse de la misma. Respetar las instrucciones del crupier Uno de los personajes más conocidos y necesarios en un casino es el croupier. Esta figura es esencial en la dinámica del casino, puesto que es quien garantiza que las partidas sean divertidas, entretenidas y, sobre todo, justas para todos los jugadores. Las instrucciones del croupier deben ser atendidas en todo momento y no se debe ni discutir con él ni faltarle al respeto. Sus decisiones se deben tener en cuenta y sabe de sobra cómo debe actuar en determinadas circunstancias. Mantener una actitud calmada y educada, aunque se pierda A la hora de jugar hay que tener presente que dependiendo del día o del momento se puede ganar o perder. Indistintamente de si se gana o se pierde, el cliente debe guardar una compostura y no ponerse a gritar, o a llamar la atención por su alegría o su enojo, tal y como sucede en las películas. Al casino se va a echar un buen rato, a pasar un momento diferente y divertido y no a frustrarse o enfadarse con el crupier o con otros jugadores. Normas para casinos online En el caso de los casinos online antes no se aplicaban las normas de vestimenta y comportamiento de los casinos y bingos físicos, pero de un tiempo a esta parte también existen una serie de reglas para que el juego no se convierta en monótono.

Al igual que en otro ámbito de la vida, y aunque no se vea a los otros jugadores, se debe respetar al personal y no perder los modales. Hay que ser educado con los otros jugadores. Igualmente se debe intentar mantener el ritmo en las jugadas, no retrasándolas demasiado.