La hipocresía como bandera Estos muchachitos del PP y VOX, odian a españoles por su color, por sus ancestros o por su ideología José Enrique Centén

martes, 10 de agosto de 2021, 14:11 h (CET) Ni Pablo Casado ni Santiago Abascal han felicitado a través de sus perfiles en redes sociales a Ray Zapata o Ana Peleteiro por sus medallas en gimnasia artística y triple salto. Solo felicitan según su color de piel o a los que no sean contrario a su ideología como Alberto Ginés.

Como ha ocurrido con la gallega Ana Peleteiro, nacida en Riveira, Ray Zapata, de origen dominicano, llegó a España con 9 años y nacionalizado, representó a España por 1ª vez en el 2014. Alberto Ginés, extremeño, que se defineantifascista y republicano.

Solo salió para evocar esa hazaña conseguida, el diputado Juan Luis Steegmann Olmedillas, doctor en Medicina (tal vez su ídolo sea Mengele), este diputado de VOX por Madrid, en sus redes describe a Zapata y Peleteiro como un ejemplo de la emigración que España necesita, finalizando de supuesta forma erudita, pero sin felicitarles personalmente, este elemento soltó su desprecio de la forma más xenófoba, intentando camuflar su significado con un latinajo que fue: «per aspera ad astra» que significa «a través del esfuerzo, el triunfo».

Es curioso que un partido como VOX de clara tendencia xenófoba, tenga entre sus filas a ciudadanos españoles de origen extranjero. Podemos citar a Juan Luis Steegmann, apellido de origen alemán de familia adinerada venida a menos. Ortega Smith apellido genuinamente inglés. Herman Tertsch (de padre austriaco, colaborador de prensa del régimen nazi en Madrid). Rocío Monasterio de padre cubano, Ignacio Garriga, presidente de VOX en el Parlamento de Cataluña por sus venas corre sangre de una familia nacionalista flamenca, por parte de padre y su madre es española de origen guineano, una de sus frases más utilizadas es «Me da igual que sean chinos, negros o blancos, siempre que vengan a España de manera ordenada».

Estos muchachitos del PP y VOX, odian a españoles por su color, por sus ancestros o por su ideología, pero rinden pleitesía al VI de los Felipes cuando su padre nació en Roma y su madre es griega y la saga de los borbones no es de una pulcritud y honradez a envidiar, el último ejemplo lo tenemos en el «niño de Abu Dabi» y sus cuentas corrientes en distintos países.

Que estos elementos no feliciten a estos campeones en las Olimpiadas, me molesta poco, porque sabía que eran así, pero más me molesta que los que fueron felicitados no manifiesten su desprecio por la actitud de estos partidos, salvo honrosas excepciones. Deberían de mostrar su disconformidad mostrando su apoyo con un gesto de cara a estos elementos del PP y VOX, sería genial que ellos ANA, RAY y ALBERTO fueran los abanderados de España en al acto final de los JJ OO.

Noticias relacionadas El bluf de las auditorías del Gobierno andaluz Solo habría cinco entes en donde se produce la duplicidad, lo que significa que el supuesto «gran problema» únicamente se da en el 9,2% de los 54 casos analizados La hipocresía como bandera Estos muchachitos del PP y VOX, odian a españoles por su color, por sus ancestros o por su ideología Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin "La poesía es una especie de núcleo holístico-sistémico que atraviesa todo" Carpe Diem Entre las muchas traducciones de la frase atribuida al poeta romano Horacio, me que quedo con: "Vive intensamente el presente" ​Pablo Casado a rebufo de sus barones El señor Casado no acaba de coger el tranquillo para hacer oposición seria, como no encuentra camino para situarse en el centro del escenario político