10 errores a evitar al hacer una reforma en la vivienda, según Reiteman

Las reformas en las viviendas más allá de un gasto se han convertido en una necesidad, que transforma el espacio en un lugar moderno, así mismo son indispensables para contar con una vivienda actualizada y funcional acorde con la época actual, además con las modificaciones se incrementará el valor de la propiedad Cuando llega el momento de una reforma de vivienda es habitual que se cometan ciertos errores, como colocar lo estético por encima de lo funcional, no disponer de un dinero adicional para un imprevisto, entre otros. Si se toman previsiones a tiempo, incluso, se podría disfrutar el proceso de transformación de una vivienda, tal y como señala Reiteman, empresa de reformas integrales.

1. Sacrificar la funcionalidad por lo estético

Es común que en estos tiempos las personas inviertan en materiales modernos y luminosos, no obstante, no se puede anteponer lo estético por encima de la funcionalidad y comodidad. En primer lugar, es importante revisar algunas modificaciones que no son visibles a simple vista, como, un mejor aislamiento térmico y acústico, un sistema de climatización eficiente y ecológico, actualización de las instalaciones eléctricas, de gas y de fontanería, verificación de los cimientos y estructuras, entre otros. El presupuesto se debe jerarquizar en función de las necesidades y soluciones reales.

2. No fijar los costes para cada partida del presupuesto

Al menos que se disponga de un generoso presupuesto, es prioridad fijar una partida para cada cambio o reforma, desde los detalles más sencillos hasta los más complejos. De igual forma, “es común que los clientes se decanten por ciertos materiales, pero en el momento de sumar pueden quedarse cortos para otras partidas”, recalca Reiteman.

3. Comprar materiales baratos

Siempre será muy tentador tomar algunos atajos y elegir materiales baratos que, a simple vista parecen iguales a otros, pero lo cierto es que hay que ser muy estratégico en la elección. No se debe escatimar en elementos que tienen mayor poder de “permanencia” o contribuyen con la eficiencia energética, por ejemplo, unas ventanas económicas pueden pasar factura en el aislamiento del hogar.

4. No tomar en cuenta los imprevistos

Al realizar una reforma se debe considerar la ocurrencia de algunos imprevistos, como tuberías que se dañan al cambiar los azulejos, desniveles en los techos, filtraciones en los espacios, trámites de licencias y permisos, entre otros. No se trata de llenarse la cabeza con posibles problemas o situaciones, pero si disponer de una partida preventiva de al menos un 10% para ello.

5. Ignorar el estilo natural de la vivienda

Sin duda, una reforma integral puede modificar completamente un espacio para amoldarlo a cualquier estilo decorativo, pero al menos que se modifique por completo la arquitectura y todas las estancias de la vivienda, es necesario asegurarse que las nuevas modificaciones estarán en armonía con el resto de la vivienda.

6. No solicitar la ayuda de un profesional

En estos tiempos donde las imágenes y vídeos hacen parecer todo muy fácil, es habitual ver personas entusiastas queriendo realizar todo tipo de trabajo, después de todo es una forma de reducir los costes. Sin embargo, hay trabajos que deben dejarse en manos de los profesionales, ya que, más adelante pueden tener consecuencias graves que generen gastos adicionales.

7. Estar demasiado a la moda

Los estilos frescos y actualizados están geniales, pero, hay que considerar que se hará cuando esos elementos y colores ya no sean el “look del momento”, en este aspecto hay que considerar la opinión de los diseñadores, puesto que las tendencias son casuales, pero los diseños perduran en el tiempo.

8. Tener ideas muy fijas

Las personas que deciden realizar una reforma desean ver plasmadas sus ideas en la realidad, pero lo cierto es que, en muchas ocasiones, estás no son viables o no están acorde al resto de la reforma, siendo vital dar un voto de confianza a los profesionales para evaluar otras opciones, al fin y al cabo ellos querrán un resultado que satisfaga a ambas partes.

9. No comprobar la experiencia de los profesionales

Si bien es cierto que la confianza juega un papel importante dentro de la reforma, es indispensable consultar la web para verificar la experiencia de la empresa, observar sus trabajos, mirar las recomendaciones o comentarios de otros clientes, entre otros, para tener la certeza que están capacitados para realizar ese cambio específico que plantea la reforma.

10. No disfrutar del proceso de reforma

Una reforma puede ser algo agobiante y hasta desafiante, al tener que cambiar el estilo de vida durante su ejecución, pero contar con una actitud positiva puede transformar esa realidad. Entender que es una experiencia enriquecedora que producirá grandes y mejores cambios para sus habitantes.

El éxito de la reforma se basa en la confianza que se deposita en los profesionales que la llevan a cabo. De igual forma, es necesario un proceso de planeación que oriente la ejecución de la reforma, para minimizar cualquier inconveniente o error garantizando los mejores resultados.

Reiteman Madrid es una empresa de reformas integrales que trabaja en toda la Comunidad de Madrid ofreciendo el servicio más completo de principio a fin gracias a su departamento de arquitectura y diseño de interiores garantizando a sus clientes el cuidado más atento y la mayor comodidad.