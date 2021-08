Genealogía de las montañas

Cuenta una antigua leyenda, que los titanes Oturia (1930 m) y Peña Telera (2764 m), se enamoraron perdidamente. Pero, como Oturia era de clase muy baja, los padres de Telera se oponían a dicha relación. Lo que no sabían éstos, era que su hija estaba preñada. Así que, antes de que la cosa fuera a más, decidieron fugarse a Escartín (Huesca) y a escondidas se casaron en la Iglesia de San Julián oficiándoles la boda Santa Orosia, que andaba por allí en aquellas fechas. Eran tan felices ¡ay! Que no cabían en sí de gozo.

A los 9 meses nació el pico Lucas (1755 m). Pero, tenía dos problemas: tenía los ojos achinados y la tez morena. Al ver Oturia al bebé, sin decir ni mu, hizo las maletas, se fue a Basarán y le pidió el divorcio. Ella juraba y perjuraba que no le había sido infiel, pero él no le hacía ni caso. De modo que la autoridad competente llamó a la profesora de Escartín, doña Rosario como juez de paz, para que mediara entre ellos. Y después de indagar en el árbol genealógico de ambos cónyuges, Dña. Rosario, comprobó que uno de los ancestros de Oturia se llamaba Kanchenjunga (8585m). Que su mujer se llamaba Kilimanjaro (5895m) y que entre los dos fundaron la famosa escuela de Jiu-jitsu en Yebra de Basa. Descubrió también que los padres de Oturia fueron muy prolíficos. Que éste tenía cientos de hermanos y que todos ellos estaban desperdigados por el Pirineo.

Al saber esto, Oturia le pidió a Telera que le perdonara. Pero, Dña Rosario, también les confesó que ellos eran primos hermanos... Y que, no era seguro, pero que al tener el mismo ADN, alguno de sus futuros hijos podría tener problemas de salud. Así que, el matrimonio decidió no tener más descendencia. Con el tiempo y una caña, Oturia consiguió contactar con el resto de su familia y por Navidad, bautizos, casamientos, etc., se empezaron a reunir en un restaurante de Bergua para celebrarlo por todo lo alto... Por cierto, Lucas se hizo estilista new fashión con peluquería propia en Aso de Sobremonte, por si le interesa saberlo...