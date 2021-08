Todo son ventajas con la formación online de Naxer Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de agosto de 2021, 14:30 h (CET)

El e-learninges una modalidad de aprendizaje online que elimina todas las barreras físicas y temporales.

La demanda formativa de cursos, carreras y maestrías en modalidad online aumenta exponencialmente cada día y, por esta razón, es preciso conocer las diversas opciones para acabar escogiendo una instrucción de calidad como la de Naxer.

Este centro de estudios de postgrado y másteres relacionados con la nutrición, la salud, las ciencias y la tecnología ofrece grandes ventajas de la formación online.

¿Qué beneficios tiene la formación online en Naxer? El aprendizaje online se ha convertido en la preferencia de millones de personas por su flexibilidad de horarios, ya que permite a los estudiantes trabajar o llevar a cabo otras actividades mientras realizan estas formaciones al ritmo que desean. Además, también brinda la posibilidad de ofrecer a una oferta educativa más variada.

A pesar de esto, muchas personas no confían en que la calidad de la formación online esté al nivel de la formación presencial, pero Naxer tiene el objetivo de demostrar al mundo todo lo contrario.

Naxer trabaja con la modalidad online desde 1996 y presenta muchas ventajas y beneficios que otros centros no tienen. Entre ellos, se encuentra su alta calidad y nivel de adaptación a los avances tecnológicos, ofreciendo metodologías y material actualizado en cada curso escolar.

Por otro lado, posee tanto programas propios como en colaboración con diferentes universidades de prestigio, lo que proporciona a su alumnado una calidad superior en cuanto al aprendizaje y, además, se especializa en másteres enfocados a aéreas de gran demanda, como son la nutrición y la salud o las ciencias y la tecnología.

Calidad garantizada en formación online Según revela una encuesta de Global Shapers publicada por el Foro Económico Mundial (WEF), el 77% de los jóvenes del mundo tiene en su currículum vitae algún curso online y, por si fuera poco, esta tendencia está aumentando día a día.

Esto sucede porque la formación a distancia aboga por promover la autonomía, la curiosidad, el pensamiento crítico y aprendizaje autodidacta entre los alumnos y alumnas, habilidades muy demandadas en el mercado laboral.

Y, relacionado con el punto anterior, todas sus formaciones se imparten por profesionales en activo que son, a su vez, profesores cualificados que favorecen la participación del alumnado y el desarrollo de su capacidad crítica mostrándoles todas las realidades y diferentes puntos de vista basados en hechos científicos.

La empresa Naxer cuenta con una trayectoria de más de 20 años instruyendo en modalidad online y, por esta razón, se adapta a las necesidades de los estudiantes brindándoles un servicio de óptima calidad.

