​Desde el jueves, el Aramco Team Serie Sotogrande Golf en acción El evento cuenta con jugadoras europeas de la Ryder Cup. Se realiza en La Reserva Club, Sotogrande, y finaliza el sábado Francisco Acedo

miércoles, 4 de agosto de 2021, 11:59 h (CET) Las Aramco Team Series - Sotogrande acogerán un épico cambio de roles después de que la capitana del equipo europeo, ganador de la Solheim Cup, Catriona Matthew, haya sido elegida para jugar con la heroína de Gleneagles 2019, Bronte Law.



Law -que anotó dos puntos y desempeñó un papel fundamental en la increíble victoria del Equipo de Europa sobre Estados Unidos hace dos años (14,5-13,5)- escogió a "Beany" como su primera opción en la ceremonia del draft que se celebró anoche, quien volverá a capitanear a las europeas cuando participen en el evento de Estados Unidos en septiembre.



"Tenía el presentimiento de que iba a ser elegida de las primeras en el draft, así que cuando me tocó la primera y supe que Beany no iba a ser capitana, fue una elección fácil, y es algo gracioso", dijo Law. A la pregunta de si utilizará el evento para presentar su candidatura a la capitanía de la Solheim Cup de este año, la jugadora de 26 años dijo: "¡Sólo nos vamos a divertir! Siento un gran respeto por Catriona y, obviamente, también somos buenas amigas, así que será estupendo". "Nos han emparejado también con Laura Murray, otra escocesa con mucho talento. Mi caddie también es escocés, así que tenemos un poco de Equipo Escocia. Estoy impaciente por empezar".

El evento de esta semana en la costa del sur de España es el segundo de los cuatro eventos de las Aramco Team Series que se han añadido al Ladies European Tour por primera vez este año, en el que las jugadoras compiten en equipos de tres, pero también tienen la oportunidad de ganar a lo grande a nivel individual. Los equipos están compuestos por un capitán, una selección que hace el capitán, un tercer jugador profesional asignado al azar y un jugador amateur.

Londres acogió el mes pasado la primera ronda de las Aramco Team Series, que ganó el equipo Olivia Cowan, en el que figuraban la alemana como capitana, la también alemana Sarina Schmidt, la india Diksha Dagar y el aficionado Andy Kelsey.

Con su elección temprana en el draft, Cowan no se lo pensó dos veces a la hora de volver a juntar a su equipo para Sotogrande, optando una vez más por su buena amiga Schmidt como elección de la capitana, antes de que se le asignara al azar la francesa Anaelle Carnet.

"Estoy muy contenta", dijo la alemana. "Sabía que Sarina iba a estar en el radar de muchas jugadoras, especialmente en el de Angel Yin, porque las tres pasamos mucho tiempo juntas la semana pasada en Irlanda del Norte, así que ahora somos buenas amigas. ¡Estaba muy contenta de estar frente a Angel en el pick!” "El objetivo es, sin duda, salir a ganarla de nuevo. Lo ganamos la última vez y trabajamos bien como un gran tiempo, así que ¿qué nos va a parar?".

La estrella estadounidense Lizette Salas escogió a la estrella española Harang Lee para su equipo. Y es que ambas han compartido entrenador. Salas explicó: "El antiguo entrenador de Harang en la universidad es mi exentrenador asistente, así que he oído hablar mucho de ella antes de esto. Había visto su nombre en la lista del draft, estaba en mi radar. Tuve la segunda elección global y no lo pensé ni un segundo”. "He oído que juega muy largo y otras muchas otras cosas buenas sobre ella, así que creo que haremos un buen equipo". La sueca Linda Wessberg completa el Equipo Salas.

Por otra parte, la estadounidense Paula Creamer eligió a la inglesa Florentyna Parker como capitana, la tailandesa Moriya Jutanugarn eligió a la sudafricana Casandra Hall y Alison Lee eligió a Beth Allen como única pareja estadounidense del torneo.

En cuanto a la representación española en el torneo, cabe destacar que Ana Pérez, quien mañana debutará como profesional, fue escogida en cuarto lugar por Eleanor Givens. Por otra parte, Noemí Jiménez jugará con Angel Yin; Emma Cabrera-Bello, con Lindsey Weaver; Carmen Alonso con Kelsey Macdonald; Maria Hernández, con Yiz Young; y Marta Martín con Tiia Koivisto.

